Vandenbroucke: “Volgend Overlegcomité zal niet versoepelen”

Geen nieuwe btw-verlaging voor horeca: deze steunmaat­re­ge­len komen er wel

Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) heeft een nieuw pakket aan steunmaatregelen voorgesteld. Deze maatregelen, die werden aangekondigd na het Overlegcomité van 3 december, werden vandaag afgeklopt op de ministerraad. “We laten niemand aan zijn lot over en met deze steunmaatregelen bewijzen we dat”, klonk het op de persconferentie na afloop. Vooral in de zwaarst getroffen sectoren worden verschillende steunmaatregelen verlengd, maar er komt geen nieuwe BTW-verlaging in de horeca.

16:35