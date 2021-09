Vandenbroucke: “Vlaamse regering moet in belang van volksgezondheid nadenken over invoering coronapas”

INTERVIEW. Expert Tom Balthazar: “Verplichte prik is zinvol. Polio is ook uitgeroeid, hé”

3:35 Kleppers in de medische wereld willen een debat over verplichte vaccinatie om ons uit dat corona-moeras te trekken. Iemand die tegen z’n zin een prik krijgt opgelegd, wat moeten we ons daar eigenlijk bij voorstellen? Een klopjacht op vaccinweigeraars? “Ook bij een verplicht vaccin word je niet vastgebonden op een stoel voor een prik in de arm.”