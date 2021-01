Vandenbroucke verzekert: "Geen 'dode stock' aan vaccins meer in de diepvries"

Op dit moment ligt er nagenoeg geen 'dode stock' aan coronavaccins meer opgeslagen in de hubziekenhuizen die de vaccins verdelen. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vandaag in de Kamer. “Er zitten er nog veel in de diepvries, maar dat komt omdat we volgende week beginnen met de tweede prik van wie al een eerste inenting kreeg. Dat moet volgende week dus enorm accelereren.”

Sinds de vaccinatiecampagne begin dit jaar begonnen is, krijgt de overheid voortdurend kritiek op het grote aantal vaccins dat wel al geleverd, maar nog niet toegediend is. Die liggen opgeslagen in diepvriezers in de dertien hubziekenhuizen die instaan voor de verdeling van de vaccins over de woonzorgcentra - en sinds kort ook ziekenhuizen - waar gevaccineerd wordt.

Maar volgens sp.a-vicepremier Frank Vandenbroucke ligt er op dit moment ongeveer geen 'dode stock' meer in die diepvriezers, wat betekent dat nagenoeg alle vaccins die er liggen al geprogrammeerd zijn om binnenkort geleverd te worden. "Dat is ook onze vraag geweest", klonk het.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) vroeg de taskforce vaccinaties eerder deze maand al om de vaccinatiecampagne te versnellen, waarbij hij zei dat het niet de bedoeling is dat vaccins zomaar in de diepvries blijven liggen.

“Vrijheid in zicht”

Op dit moment zijn er volgens Vandenbroucke al iets meer dan 285.700 dosissen vaccin aangekomen in ons land en is er deze week nog een levering onderweg van meer dan 86.500 dosissen, samen goed voor ruim 372.000 doses. Er zijn al meer dan 142.000 mensen geregistreerd als gevaccineerd, zei de minister. "Er zitten er dus nog veel in de diepvries, maar dat komt omdat we volgende week beginnen met de tweede prik van wie al een eerste inenting kreeg. Dat moet volgende week dus enorm accelereren.”

Verschillende ziekenhuizen kregen deze week te horen dat ze dan toch niet konden beginnen vaccineren, omdat farmabedrijf Pfizer de leveringen van zijn coronavaccin tijdelijk op een lager pitje moet zetten. Vandenbroucke begrijpt de frustratie in de ziekenhuizen. "Maar ik blijf erbij dat de vrijheid in zicht is", verzekerde hij.

Quote Ofwel zeggen we dat we geen dode stock aanhouden, en zijn er onzekerhe­den in het programma, ofwel leggen we een grote dode stock aan, en dan liggen er veel vaccins in de diepvries. U moet weten welke kritiek u wilt maken

De sp.a-vicepremier benadrukte daarbij dat de snellere manier van werken inhoudt dat de planning sterk afhangt van de leveringen van producenten. “Het is van twee dingen één: ofwel zeggen we dat we geen dode stock aanhouden, en dan zullen er onzekerheden zijn in het programma en kunnen we niet zeggen wie wanneer precies gevaccineerd zal worden. Ofwel leggen we een grote dode stock aan, en dan liggen er veel vaccins in de diepvries. U moet weten welke kritiek u wilt maken", wierp hij de Kamerleden voor de voeten.

Kritiek

De minister reageerde tot slot ook op kritiek van onder meer Kathleen Depoorter (N-VA), Catherine Fonck (cdH) en Barbara Pas (Vlaams Belang) op een mogelijk tekort aan inentingsspuiten. Vandenbroucke kondigde eerder aan dat er tussen begin februari en half maart mogelijk een tekort zou zijn aan spuitjes van 1 milliliter, waarmee makkelijker een extra dosis uit de flacons van het Pfizer/BioNTech kan worden gehaald.

"We hebben intussen een bijkomende bestelling van 6 miljoen spuiten gedaan tegen begin februari, waarmee we die kloof kunnen dekken. Als we dat krijgen, dan is er geen probleem", zei hij.

Lees ook: