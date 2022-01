Vandenbroucke verwacht dat booster nodig zal zijn voor groen licht op CST

Viroloog Neyts: “Je kan niet om de zoveel maanden mensen een booster geven, maar kwetsbaren moeten wel een vierde prik krijgen”

De boostercampagne tegen het coronavirus is in ons land op kruissnelheid. Bijna 41 procent van de Belgen kregen al een derde prik. In Israël kijkt de regering ondertussen naar een vierde prik voor 60-plussers, medisch personeel en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Ook bij ons ligt de vierde prik op tafel, zo zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bij VTM Nieuws. Zullen we ons om de zoveel maanden moeten laten boosteren? Volgens viroloog Johan Neyts (KU Leuven) heeft het in ieder geval zin om hoogbejaarden en mensen met een verzwakt immuunsysteem een vierde dosis te geven.

7 januari