Vandenbroucke verontschuldigt zich voor verwarring rond kinderen: “Het was onvoldoende duidelijk”

ONZE OPINIE. Een ‘merry little Christmas’. Toch als u nadenkt over de genadeloos­heid van het virus

6:26 We zouden een (kerst)boom kunnen opzetten over de vakantiegangers die en masse in de luchthaven op vakantie trekken, hoewel dat ten zeerste wordt afgeraden. Hoe zuur dat voelt voor wie thuis zonder familie en vrienden de feestdagen doorbrengt, zijn zaak gedwongen gesloten houdt en de spaarcenten ziet slinken. En over het vroege optimisme van experts, hoe zoet het ook in onze oren klinkt, nog voor al die reizigers uit hun rode zones zijn teruggekeerd.