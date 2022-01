Vandenbroucke: “Vaccinatiepas zoals in Frankrijk is perfect verdedigbaar”

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.



“Dit is geen pandemie alleen van de niet-gevaccineerden”, stelt minister Vandenbroucke bij VTM NIEUWS. “Het is spijtig om te zeggen, maar ook als je gevaccineerd bent kan je nog besmet worden en, als je vaccinatie al een tijdje geleden is, kan je zelfs terug in het ziekenhuis belanden. De reden waarom we mensen zo oproepen om zich te laten boosteren, is omdat die derde prik de bescherming enorm versterkt.”

Franse aanpak

“Iedereen zou zich moeten laten vaccineren en iedereen moet zich laten boosteren”, vervolgt de minister, die herhaalt zelf een voorstander te zijn van een vaccinatieplicht.



“Pesten moet je met niemand doen”, zo reageert de minister op de recente uitspraken van de Franse president. Macron lag de afgelopen dagen onder vuur nadat hij had gezegd dat hij ongevaccineerde mensen het leven zó moeilijk wil maken, dat ze zich alsnog laten inenten. Het lagerhuis van het Franse parlement keurde donderdagochtend de wet voor zijn ‘vaccinatiepas’ alvast goed. Als ook het hogerhuis groen licht geeft, vervangt de vaccinatiepas vanaf 15 januari in Frankrijk de coronapas (pass sanitaire, red.), waar ook al veel verzet tegen bestaat. Een negatief testbewijs volstaat dan niet langer om op veel plekken binnen te komen.

Quote Dat is een soort van vaccinatie­plicht. En ik denk dat we dat debat moeten voeren.

Vandenbroucke ziet wel iets in de strengere pas. “Wat in Frankrijk als wet gestemd is, los van de uitspraken van mijnheer Macron, is niet verkeerd”, stelt hij. “Men zegt daar: als je aan bepaalde activiteiten wil deelnemen waarbij je andere mensen kan besmetten of zelf besmet kan worden - bijvoorbeeld op café gaan - dan moet je gevaccineerd zijn, punt. Ik vind dat perfect verdedigbaar. Dat is een soort van vaccinatieplicht. En ik denk dat we dat debat moeten voeren.”

Geen bijkomende maatregelen

De minister verdedigde verder bij VTM NIEUWS de beslissing van het Overlegcomité om ondanks de explosieve stijging van het aantal besmettingen in ons land geen bijkomende maatregelen te nemen. “We hebben op het laatste Overlegcomité voor kerst wel een aantal verstrengingen doorgevoerd”, beklemtoont hij. “En die houden we aan”, aldus Vandenbroucke. “De bedoeling is nu om gedurende een zekere periode wat stabiliteit te hebben wat betreft de maatregelen.” Daarbij is het volgens de minister van belang dat iedereen intussen ook de nodige voorzichtigheid aan de dag legt en de voorzorgsmaatregelen strikt naleeft. “Laat ons maximaal telewerken, hoogstens met twee gaan winkelen, het masker dragen,...”

Dat de regering het telewerken niet volledig verplicht heeft gemaakt, zoals de experts wel hadden aanbevolen, heeft volgens de Vooruit-kopman te maken met het feit dat 100 procent thuiswerken voor sommige mensen heel zwaar is. Daarnaast wordt de huidige richtlijn, waarbij er maximaal 1 terugkomdag per week is, goed nageleefd. “Ik voeg er wel aan toe: dit zijn echt de dagen waarop je maximaal van thuis zou moeten werken.”

Nieuwe quarantaineregels

De minister benadrukt verder opnieuw dat de nieuwe quarantaineregels er niet zijn gekomen “omdat omikron maar een onschuldig beestje zou zijn”. “Dat is echt een misverstand", zegt hij.

“De reden waarom we de quarantaineregels hebben aangepast, is omdat de testen voor alle mensen die in quarantaine zijn onze testcapaciteit overbelasten. We willen de PCR-testen nu maximaal kunnen inzetten voor mensen die symptomen hebben en de huisartsen ook niet te veel belasten. Langs de andere kant, als je in een situatie komt waarin heel veel mensen in quarantaine moeten gaan... Dan krijg je personeelsuitval in de ziekenhuizen en dreigen essentiële sectoren niet meer te kunnen werken. Het is dus eigenlijk om de bedrijven en ziekenhuizen draaiende te houden dat we de quarantaineregels aanpassen. Maar voor alle duidelijkheid: als je een hoogrisicocontact hebt gehad met iemand die besmet is, moet je heel voorzichtig zijn. Ga niet op restaurant, ga niet op café, draag dat mondmasker. Die regels zijn heel belangrijk.”

Quote De politiek heeft geen goede beurt gemaakt. We zijn teruggeflo­ten door de Raad van State. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

Coronabarometer

Dat er na het vorige Overlegcomité zoveel discussie is ontstaan, heeft er volgens Vandenbroucke voor gezorgd dat hij is beginnen werken aan een stappenplan voor onder meer de cultuursector en de sport. “De politiek heeft geen goede beurt gemaakt”, geeft Vandenbroucke toe. “We zijn teruggefloten door de Raad van State.”

“De fouten die toen gemaakt zijn, waren voor mij reden om te zeggen: ‘Laat ons nu eens op de resetknop drukken wat de methode betreft’. Ik ben in de kerstvakantie beginnen werken aan een stappenplan waarbij we ervoor zorgen dat toekomstige maatregelen toch een beetje beter gekend zijn op voorhand en een beetje voorspelbaarder zijn, en ook evenwichtiger over de sectoren heen - zodanig dat niet één sector het gevoel heeft dat die de hele last van de maatregelen moet dragen.”

Dat stappenplan, de langverwachte coronabarometer, hoopt Vandenbroucke op het eerstvolgende Overlegcomité te laten goedkeuren.

Bekijk hier het volledige studiogesprek met minister Frank Vandenbroucke: