Vandenbroucke: “Vaccin AstraZeneca voor 55-plussers kan gamechanger zijn”

Ons land gebruikt momenteel drie vaccins om mensen in te enten tegen het coronavirus. Een daarvan is dat van AstraZeneca. Probleem: dat vaccin mag niet toegediend worden aan 55-plussers in ons land. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) raadde, net als in een aantal andere Europese landen, aan om het vaccin enkel te gebruiken voor mensen tussen 18 en 54 jaar oud, omdat er nog onvoldoende gegevens voorhanden zijn voor ouderen.

Minister Vandenbroucke hoopt echter dat het vaccin binnenkort wel voor ouderen gebruikt zal kunnen worden. Hij stelde daarover een vraag aan de Hoge Gezondheidsraad. “Dat zou een echte gamechanger zijn”, zegt Vandenbroucke. “Als we AstraZeneca aan iedereen kunnen geven, dan moeten we onze campagne ook veel simpeler en directer op de bal kunnen maken.” De minister hoopt dat er woensdag over de kwestie knopen kunnen worden doorgehakt. “Parallel is ook aan de taskforce gevraagd hoe we dan de planning kunnen versnellen.”

Minister Vandenbroucke vroeg de HGR ook of het mogelijk is om de tweede dosis van het Pfizer-vaccin niet na 21, maar na bijvoorbeeld 42 dagen te geven. “Als de HGR op beide vragen positief antwoordt, dan denk ik dat we een echte reset kunnen doen van onze vaccinatiecampagne en dat is ook wel nodig. We zitten met een aantal operationele problemen en die moeten we er ook echt uithalen.”

De minister stelde ook nog een derde vraag aan de HGR: of één prik zou kunnen volstaan, in plaats van twee. “Ik denk dat het antwoord daar met veel meer aarzeling zal komen, daar is het misschien wat vroeg voor.”

Lees ook: