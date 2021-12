Vandenbroucke: “Tijd kopen tegen omikron, om te boosteren”

“We willen absoluut geen lockdown, en we willen dat kinderen na de kerstvakantie gewoon weer naar school kunnen gaan,” aldus de minister, die benadrukt dat omikron om dit ogenblik nog een vrij onbekend gevaar vormt. “Daarom nemen we nu het zekere voor het onzekere: een breed pakket aan maatregelen waarmee we een rem kunnen zetten op het snel oprukken van dat nieuwe virus. Ondertussen kan de boostercampagne gestaag verder gaan.

De keuze om geen verstrengingen door te voeren in de horeca, maar wel in de cultuursector, is volgens de minister een tegemoetkoming aan het maatregelenpakket dat de experts van de GEMS hadden voorgesteld. Dat was een tweestappenplan, waarbij in de tweede stap de cultuursector én de horeca zouden moeten sluiten. “We hebben het een beetje anders willen aanpakken: we hebben gezegd, we gaan een stap nemen, maar die moet fors en breed zijn,” klinkt het. Bovendien zou het een faux-pas zijn om restaurants en cafés vlak voor de feestdagen te sluiten, stelt hij.