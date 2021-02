Vandenbroucke tempert verwachtingen over versoepelingen: “Pas over drietal weken verstandige beslissing nemen”

De verschillende regeringen zullen op het Overlegcomité van komende vrijdag geen grote beslissingen nemen over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen. Die hoop drukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vanmiddag op VTM Nieuws de kop in. “Pas over een drietal weken kunnen we daarover een verstandige beslissing nemen”, aldus de minister.

Net als de virologen maken ook de politici zich zorgen over de opkomst van de meer besmettelijkere varianten van het coronavirus. Nu beslissingen nemen over het loslaten van de coronamaatregelen, zou volgens Vandenbroucke dan ook niet slim zijn. Want dan ontstaan er volgens hem “gaten in de dijken”.

“Als we ons houden aan de maatregelen moeten we eigenlijk geen schrik hebben voor de varianten. Ook die varianten raken niet over de dijk. Het probleem ontstaat wanneer er gaten ontstaan in de dijken”, zei Vandenbroucke vanmiddag bij VTM Nieuws. “Daar moeten we dubbel voor opletten.”

Pas beslissing als Britse variant overheerst

“Het klopt dat de horeca onder grote druk staat, ook financieel. Maar we kunnen op dit ogenblik geen verstandige beslissing nemen” over versoepelingen, zo waarschuwde hij. “We zien dat de Britse variant steeds meer aanwezig is. Als je dan versoepelt en gaten maakt in je verdediging...” De besmettingscijfers dalen de laatste dagen al niet meer, en verwacht wordt dat ze ook de komende dagen nog verder zullen blijven stijgen. Geschat wordt dat de Britse variant nu bijna de helft van alle besmettingen uitmaakt.

Volgens Vandenbroucke kan er pas over een drietal weken een goede inschatting gemaakt worden van hoe besmettelijk de Britse variant van het virus echt is. “Dan zal die het landschap overheersen, en kunnen we dat zien. Ik wil verstandige beslissingen nemen en dat vergt nog tijd. Over versoepelen kunnen we dan ook pas over drie weken beslissen. We kunnen nu geen valse zekerheid geven. Vrijdag is een belangrijke vergadering, maar we gaan dus niet veel beslissingen kunnen nemen.”

Vandenbroucke wees er nog op dat België op dit moment de minst strenge maatregelen van Europa heeft. “De scholen zijn open kunnen blijven, in tegenstelling tot het buitenland. Dat is wat we altijd hebben willen behouden, vandaar bijvoorbeeld ook de regels over de hobby’s.”

Mogelijk sneuvelt wel het reisverbod na 1 april. “Dat is moeilijk te handhaven omdat het in strijd is met het vrije verkeer van personen in Europa.”