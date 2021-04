Vandenbroucke spreekt zich niet uit over openen horeca, reisverbod zou worden opgeheven

“We mogen echt niet pokeren met de capaciteit en de draagkracht van onze ziekenhuizen.” Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), gezegd bij VTM NIEUWS over eventuele versoepelingen. Hij wilde zich niet uitspreken of de horecazaken zullen mogen heropenen op 1 mei. Over het verbod op niet-essentiële reizen dat geldt tot en met 18 april, zei de minister dat hij ervan uitgaat dat dit niet zal worden verlengd. Wél komen er controles en sancties voor mensen die bij terugkeer uit een rode zone zich niet laten testen.

De vaccinatiecampagne lijkt op kruissnelheid te komen in ons land. Zullen we tegen 11 juli alle Vlamingen een eerste keer gevaccineerd hebben? “Ik ben altijd voorzichtig met datums omdat we zo afhankelijk zijn van leveranciers”, zegt minister Frank Vandenbroucke, die zondagmiddag de studiogast was bij VTM NIEUWS.

Stresstest voor vaccinatiecampagne

“Maar het loopt nu heel goed in onze vaccinatiecentra. Donderdag zijn er op één dag in ons land 100.000 vaccins gezet en vrijdag nog meer dan 100.000. Volgende week verwachten we er voor Vlaanderen 358.000 en voor heel België een half miljoen. Dat wordt echt een stresstest voor de organisatie, maar ik kijk daar heel optimistisch naar. Als de leveringen lopen zoals gepland - tussen april, mei, juni worden er 5 miljoen dosissen geleverd - dan gaan we een heel eind opgeschoten zijn tegen eind juni.”

Quote Ik heb nogal stevig op tafel geklopt op Europees vlak, omdat ik vind dat het EMA toch met duidelijke­re aanbevelin­gen moet komen.

AstraZeneca

België zal daarbij het AstraZeneca-vaccin een maand lang enkel aan mensen ouder dan 55 jaar toedienen. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) blijft intussen bij het advies dat er geen leeftijdsbeperking nodig is voor het vaccin. “Ik heb nogal stevig op tafel geklopt op Europees vlak, omdat ik vind dat het Europese geneesmiddelenagentschap toch met duidelijkere aanbevelingen moet komen”, zegt Vandenbroucke daarover.

“Zij hebben ontzettend veel gegevens verzameld over wat het nuttige effect is van de verschillende vaccins en wat de risico’s zijn en zouden met iets meer duidelijkheid moeten kunnen zeggen welke vaccins je best gebruikt bij bijvoorbeeld jongeren tegenover oudere mensen. Als zij daar met meer duidelijkheid komen bekeken over leeftijdsgroepen - en ik heb uitdrukkelijk die vraag gesteld - dan zullen wij ons volledig aansluiten bij het Europese advies en de aanbevelingen van het EMA.”

Advies

Vandenbroucke had het verder opnieuw over de vraagstukken die beginnen op te borrelen nu meer mensen gevaccineerd zijn en het advies dat hij in dat verband gevraagd heeft aan de corona­-experts in ons land. “Denk aan grootouders”, stelde hij als voorbeeld. “Als zij twee keer hun dosis hebben gehad, dan zijn ze in principe na een tijdje beschermd. Die mensen vragen zich af wat dat voor hen betekent. ‘Mogen wij nu onze kleinkinderen zien?’ Dat is een vraagstuk voor medische experten, maar ook een vraagstuk van hoe je daarmee omgaat in onze samenleving.”

Hij herhaalt dat het advies niet gaat over ‘vaccinprivileges’, waarbij bijvoorbeeld gevaccineerde mensen wel op café zouden mogen en anderen niet.

Blik op versoepelingen

De coronacijfers zelf dan. Volgende woensdag vindt een nieuw Overlegcomité plaats en dus is de vraag of daar versoepelingen zullen worden aangekondigd. Het aantal coronabesmettingen daalde de voorbije dagen, maar in de ziekenhuizen is het nog altijd alle hens aan dek.

Quote Eind maart waren er voor heel België nog maar 39 plaatsen vrij op intensieve zorg. Dat is verschrik­ke­lijk gevaarlijk, zo’n situatie.

Vandenbroucke maakt duidelijk dat dat laatste de belangrijkste graadmeter is om al dan niet te versoepelen. “We moeten perspectief creëren, dat is duidelijk. Maar tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat onze ziekenhuizen het aankunnen. Eind maart waren er voor heel België nog maar 39 plaatsen vrij op intensieve zorg. Dat is verschrikkelijk gevaarlijk, zo’n situatie.”

“Op dit ogenblik, doordat ziekenhuizen andere operaties hebben uitgesteld, zijn er 114 bedden vrij. Dat is de telling van vandaag. Dat is dus nog veel te riskant. We mogen echt niet pokeren met de capaciteit en de draagkracht van onze ziekenhuizen. Als onze ziekenhuizen in een meer veilige situatie zijn beland en ze terug voor iedereen die er nood aan heeft goede gezondheidszorg kunnen aanbieden, dan kan je veilig versoepelen. Daarover moet de discussie gaan.”

Scholen volledig open op 19 april?

Zullen de scholen op 19 april volledig openen? “Ik ben er voorstander van dat we de scholen terug hun werk kunnen laten doen. We hebben altijd grote prioriteit gegeven aan het feit dat scholen moeten blijven draaien, veel meer dan in andere landen. We moeten dat blijven doen. Ik ga ervan uit dat we op 19 april voor de scholen ‘iets’ moeten doen. De rest van het verhaal is moeilijker.”

Volledig scherm De minister beklemtoonde dat de opening van de horeca vooral "veilig" zal moeten gebeuren, om te zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast raken. © Klaas De Scheirder

Horeca open op 1 mei?

Volgens de coronacommissaris Pedro Facon kan de horeca beter ten vroegste half mei weer open in plaats van op 1 mei. Vandenbroucke wil zich hierover niet uitspreken, want het gaat om “discussies die we nog moeten hebben”. Hij herhaalt: “Het is essentieel dat we niet pokeren met de draagkracht van onze ziekenhuizen, want dan pokeren we met de gezondheid van iedereen. Als we zeggen dat we stappen gaan zetten naar het normale leven, dan moeten we dat kunnen doen zonder dat we risico’s nemen voor ons gezondheidssysteem.”

De minister wil niet gezegd hebben dat hij het nog te vroeg vindt voor een heropening van de horeca. “Dat ben ik niet aan het zeggen. Ik zeg dat we moeten opletten om niet binnen de kortste keren te moeten zeggen: ‘oei, we zijn te snel gegaan’.” Eerst enkel de terrassen open misschien? “Dat ligt allemaal op tafel. De landen die dat gedaan hebben, zijn wel allemaal landen waar de besmettingen minder hoog zijn dan bij ons”, werpt hij op. “Maar goed, er zijn misschien wel voorbeelden waar je kan uit leren.”

Opheffing reisverbod op 19 april?

In principe kunnen we vanaf maandag 19 april weer reizen naar landen binnen de Europese Unie, want dan wordt het niet-essentieel reisverbod opgeheven. Is er zekerheid dat het verbod niet verlengd wordt? “Daar gaan we toch vanuit”, zegt Vandenbroucke.

“Na veel vijven en zessen zijn we zover dat iedereen het eens is dat we een onmiddellijke controle zullen doen - waar ook sancties aan vasthangen - van mensen die uit risicogebieden toekomen en die zich niet zouden laten testen. De politie gaat nu meteen geïnformeerd zijn. Dit zal afdwingbaar zijn”, zo maakt de minister zich sterk.

