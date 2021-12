Vandenbroucke sluit vroeger Overlegcomité niet uit: “De vraag is of we vandaag genoeg doen”

“Activiteiten die binnen doorgaan, zijn moeilijk te beveiligen. Dat is heel duidelijk. Dat geldt voor jeugdactiviteiten en dat geldt in het onderwijs, maar ook over de evenementen, en de culturele sector. We moeten ons beraden of we vandaag voldoende sterke maatregelen hebben. Hebben we een voldoende krachtig pakket in het onderwijs, in de jeugdsector,...?", zei Vandenbroucke aan het begin van een persconferentie over de nieuwe teststrategie.

“Coherent pakket maatregelen”

“Ik denk dat het nuttig is ons te beraden over de sterkte van de maatregelen, samen met premier De Croo. De verantwoordelijkheid van het samenroepen van het Overlegcomité is dat van de premier. Wat nodig is, is een coherent pakket aan maatregelen. Coherentie betekent alle sectoren bekijken om te zien wat we verder moeten doen om de zorg niet verder te belasten. Ik ben bereid met Alexander De Croo daarin beslissingen te nemen", zei Vandenbroucke ook nog.

“We zitten in een zeer ernstige en moeilijke situatie. De berichten uit de ziekenhuizen zijn verschrikkelijk. We gaan samen door deze bijzonder moeilijke dagen en weken moeten komen”, klonk het in de introductie. Vandenbroucke herhaalde nog eens de drie grote strategieën: testen, vaccineren en contacten sterk verminderen. “Zeker voor mensen die ouder zijn of gezondheidsproblemen hebben. Het is beter om private bijeenkomsten binnen niet te laten doorgaan.”

Advies van GEMS

Het kabinet van premier Alexander De Croo laat weten dat de eerste minister intussen het advies van het coronacommissariaat en de expertengroep GEMS heeft gevraagd. Er zal ook contact worden opgenomen met de andere ministers-presidenten en op basis daarvan zal een beslissing worden genomen.

Het kabinet wijst er bovendien op dat de gemeenschappen dinsdag nog vroegen om cultuur-repetities opnieuw mogelijk te maken. “Daar zijn we niet op ingegaan wegens de moeilijke situatie in de zorg”, klinkt het.

