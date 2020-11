Vandenbroucke schuift aanbod N-VA rond kernuitstap opzij: "Wie is Bart De Wever in deze?”

"Als in november 2021 zou blijken dat er een probleem is met de bevoorradingszekerheid, dan kunnen we tot 2 GW (de jongste centrales, red.) openhouden." Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) gezegd in De Zevende Dag. Hij wil niet meestappen in het politieke "opbod" in het dossier van de kernuitstap. Vicepremier Frank Vandenbroucke (sp.a) toonde zich niet onder de indruk van het aanbod van de 'wisselmeerderheid’ van Bart De Wever.

N-VA-voorzitter Bart De Wever biedt de 24 zetels van N-VA in de Kamer aan om de wet op de kernuitstap terug te draaien. Dat zei hij gisteren in De Ochtend op Radio 1. Het plan van de federale regering om vast te houden aan de kernuitstap in 2025 noemt hij "rampzalig". "We gaan de meest vervuilende energieproductie hebben van heel de Europese Unie, na Polen, met een enorme prijsstijging voor consumenten en bedrijven."

Premier Alexander De Croo noemt het dossier van de kernuitstap "te belangrijk om in een soort opbod te gaan". De premier benadrukt dat de passage in het regeerakkoord niet nieuw is. De wet op de kernuitstap wordt, net als door de Zweedse regering, aangehouden. "We voegen er enkel aan toe dat de uitstap haalbaar en betaalbaar moet zijn", aldus De Croo.

Volgens de premier mag men in het dossier van de kernuitstap en de energietransitie niet "van uitstel naar uitstel" gaan. Maar als er toch een probleem zou zijn met het garanderen van de bevoorrading, dan is het niet uitgesloten dat enkele centrales langer openblijven. "Als in november 2021 zou blijken dat er een probleem is met de bevoorradingszekerheid, dan kunnen we tot 2 GW langer openhouden", aldus De Croo. Volgens de premier houdt ook Engie rekening met beide scenario's.

Vandenbroucke: "Dit is totaal onbelangrijk”

Ook minister van Volksgezondheid en vicepremier voor sp.a Frank Vandenbroucke toonde zich niet echt onder de indruk van het aanbod van De Wever. "Wie is Bart De Wever in deze? Hij zit niet in de regering en dat is dus totaal onbelangrijk. Daarom hebben we ook niet gereageerd. Dat is een opmerking langs de zijlijn: de regering is gevormd, en ze is solidair.”

Volledig scherm De kerncentrale van Tihange. © REUTERS