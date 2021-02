Vandenbroucke: “Sancties voor wie terugkeert uit buitenland en voeten veegt aan verplichte test”

LIVE. “Kappers mogen heropenen op 13 februari, andere contactbe­roe­pen op 1 maart” - “Gegevens van reizigers die zich niet laten testen bij terugkeer uit buitenland gaan naar politie”

17:50 Het Overlegcomité zit sinds 14 uur opnieuw bijeen. De kappers mogen opnieuw aan de slag op 13 februari. Andere contactberoepen volgen op 1 maart. Dat is al bevestigd aan onze redactie. Ook over de vakantie- en dierenparken is er een beslissing. De vakantieparken mogen heropenen op 8 februari, de dierenparken op 13 februari. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.