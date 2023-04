Vandenbroucke roept geneesmiddelenagentschap op extra waakzaam te zijn over gebruik slaapmiddelen

Hoe kwam Jeanine aan haar einde? Theo H. verklaart: “Ze viel met mij tegen de zetel en op de grond”

Samen vielen ze op de grond in de woonkamer. Maar wat erna gebeurde, daarover blijft Theo H. (79) mist spuien. De man, die verdacht wordt van het wurgen van zijn 78-jarige demente vrouw in hun woning in Tielt-Winge, bleef daarom aangehouden door de onderzoeksrechter. “Mijn cliënt is in de war. Het verlies van zijn vrouw raakt hem enorm”, zegt zijn advocaat.