Vandenbroucke roept 80-plussers en kwetsbaren op zich opnieuw te laten vaccineren tegen coronavirus

Achterge­ble­ven zeemijnen maken dagje aan het strand levensge­vaar­lijk voor Oekraïners in Odesa

De Oekraïense veiligheidsdiensten waarschuwen inwoners van de regio rond de havenstad Odesa, gelegen in het zuiden van het land, voor levensgevaarlijke zeemijnen die tijdens de belegering van de stad zijn geïnstalleerd. De autoriteiten maakten eerder al melding van de dood van een 50-jarige man, die overleed toen een mijn ontplofte terwijl hij in de zee aan het zwemmen was. Een zorgeloze zomer zit er na alle oorlogsellende dus niet in voor de inwoners van Odesa. Zo spreken de autoriteiten van een “strandseizoen met explosiegevaar”.

20 juni