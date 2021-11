Vandenbroucke pleit voor meer telewerk en minder contacten: "Nu dringend actie ondernemen”

Vraag naar bouwgron­den is sterk gestegen en prijzen zijn gevolgd: in één provincie is grond een derde duurder

Opvallende trend op de vastgoedmarkt: afgelopen zomer werden beduidend meer bouwgronden verkocht in vergelijking met voor corona. Het aantal transacties steeg met 30,5 procent. De prijzen zelf zitten ook in de lift. Die namen in Vlaanderen in vijf jaar tijd toe met 18,4 procent. In één provincie werd een vierkante meter grond zelfs 35,2 procent duurder. Dat blijkt uit de cijfers van Fednot, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

10:28