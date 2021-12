Vandenbroucke pleit voor extra maatregelen: “Dan kunnen na kerstvakantie scholen weer open”

Door de grote onzekerheid die heerst rond de omikronvariant van het coronavirus neemt ook België best extra maatregelen, zodat na de kerstvakantie de scholen opnieuw kunnen opengaan. Dat heeft vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd in ‘Terzake’. Zijn mening over een mogelijke lockdown ziet u in het onderstaande filmpje.

Woensdag komt het Overlegcomité opnieuw samen om de maatregelen tegen het coronavirus te evalueren. De vorige vergaderingen zorgden voor een “stevig pakket”, zei Vandenbroucke. Die leiden er nu toe dat de besmettingscijfers scherp dalen.

“Maar mijn boodschap nu is: je moet de maatregelen laten werken en vermijden dat er een omikrongolf komt”, zei hij. Wegens de snelle verspreiding van de besmettelijke variant van het virus pleit Vandenbroucke voor een “voorzorgsbenadering”. “Mijn hartenwens is dat de scholen na de kerstvakantie opnieuw kunnen openen en dat de kinderen - weliswaar met masker - opnieuw naar de klas kunnen gaan. Maar als we dat scenario verkiezen en een totale lockdown willen vermijden, dan moeten we uit voorzorg maatregelen nemen en het zekere voor het onzekere kiezen.”

Veel onduidelijkheid

Welke maatregelen dat dan moeten zijn, wilde of kon Vandenbroucke niet zeggen. Ze moeten er wel voor zorgen dat de ziekenhuizen, maar ook de eerstelijnszorg niet opnieuw overspoeld worden. “We moeten maatregelen nemen die ons behoeden voor erger en die ervoor zorgen dat de vooruitgang die we nu zien kan verdergaan.”

Vandenbroucke gaf toe dat er over de omikronvariant nog heel veel onduidelijkheid heerst. “Die is erg besmettelijk, maar voor de rest weten we er niet veel over. (...) Woensdag gaan we dan ook moeten zeggen dat er nog veel onbekende factoren zijn, maar dat we toch beslissingen nemen.” Nieuwe maatregelen moeten wat Vandenbroucke betreft hoe dan ook “onmiddellijk” ingaan.

Marc Van Ranst liet eerder al verstaan dat het hem zou verbazen als er een nieuwe lockdown afgekondigd zou worden. “Maar niks is uitgesloten, alles ligt op tafel”, aldus de viroloog. “De situatie in ons land is wel iets beter dan in Nederland. We staan verder op het vlak van het aantal gezette boosterprikken en ook op de intensieve zorg zijn minder bedden ingenomen.”