Vandenbroucke over versoepelde teststrategie: “Tijdelijke maatregel om capaciteit vrij te maken”

Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) geeft toe dat wie een hoogrisicocontact had, zich best laat testen op dag vijf. Toch werd gisteren beslist om dat op dag één te doen, een beslissing waar snel veel kritiek op kwam van huisartsen. “Het is een tijdelijke maatregel om testcapaciteit vrij te maken voor wie ziek is", verdedigde Vandenbroucke de bekritiseerde maatregel in De Zevende Dag op één.

Bij de nieuwe teststrategie worden gevaccineerden na een hoogrisicocontact enkel nog getest op dag één en niet meer op dag zeven. Nadat gisteren de huisartsen al woedend reageerden op deze maatregel, uitte ook professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven), lid van expertengroep GEMS, die de overheid adviseert, op Radio 1 harde kritiek op het nieuwe testbeleid. In de praktijk is het zo dat testen vaak “op dag drie of vier positief worden", klink het. Volgens de professor zullen zo dus besmettingen gemist worden. Hij vreest dat heel wat mensen na een negatieve test naar het werk zullen gaan, maar enkele dagen later dan toch besmettelijk blijken te zijn. "Dat is een recept voor de versnelling van de pandemie."

Volgens Godderis is quarantaine na een hoogrisicocontact "de enige juiste maatregel". "Dat is lastig voor elk bedrijf, maar vandaar nog eens de oproep om alle maatregelen, zoals telewerk en afstand houden, ten volle in te zetten om de pandemie tegen te gaan. Dat is de enige manier waarop de continuïteit van de bedrijven gegarandeerd kan worden", aldus professor Godderis.

“Testen op dag 1 en dag 7 was helaas theorie aan het worden", reageert minister Vandenbroucke op de kritiek. “Mensen moesten steeds langer wachten op hun resultaat, aangezien de testcapaciteit overbelast is. We hebben de teststrategie daarom tijdelijk aangepast, zodat mensen die ziek zijn geworden zeker kunnen worden getest”, klinkt het. In de nieuwe teststrategie zullen personen die een hoogrisicocontact hebben gehad vanaf dinsdag een bericht krijgen met de boodschap zich “zo snel mogelijk” te laten testen, vertelt de minister. “In de praktijk zal dat op dag 2 à 3 zijn.”

Volgens Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica zal die nieuwe strategie de huisartsen echter niet ontlasten. “Het probleem blijft de boodschap ‘laat je zo snel mogelijk testen na een hoogrisicontact’. In de praktijk zien we dat het systeem waarbij burgers een testcode krijgen via de contacttracing te traag gaat, waardoor mensen alsnog de huisarts bellen", klinkt het. “Daarom blijft onze boodschap: laat je testen op dag vijf na het risicocontact.”

Quote De boodschap voor iedereen, ook voor wie gevacci­neerd is blijft hetzelfde: wees zeer voorzich­tig, ook als je na 2-3 dagen negatief getest wordt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)

“Als je het perfect zou kunnen organiseren, zou je iedereen op dag 5 laten testen”, erkent ook Vandenbroucke, die herhaalt dat de nieuwe strategie er vooral is gekomen om testcapaciteit vrij te maken. “De boodschap voor iedereen, ook voor wie gevaccineerd is blijft hetzelfde: wees zeer voorzichtig, ook als je na 2-3 dagen negatief getest wordt.”

