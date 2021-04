Vandenbroucke over plan van Dedecker om horeca vervroegd te openen: “Bijzonder laf”

Dedecker kondigde gisteren al aan dat de terrassen in Middelkerke sowieso op 1 mei de deuren openen, los van wat het Overlegcomité vandaag zou zeggen. De burgemeester blijft bij zijn beslissing. “Een compromis à la belge zonder wetenschappelijke waarde”, noemt hij het oordeel van het Overlegcomité vandaag. “Voor mij wordt het 1 mei in Middelkerke.”

Dergelijke uitspraken zijn “bijzonder laf”, reageert Vandenbroucke in VTM NIEUWS. “Het is gemakkelijk om te zeggen ‘ik trek het me niet meer aan’”, stelt de minister, die het belang van solidariteit in de strijd tegen de coronapandemie beklemtoont. “Het is samen uit en samen thuis.”