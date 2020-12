Vandenbroucke over Overlegcomité morgen: “Beleid waar nodig versterken en daadkrachtig uitvoeren”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft in de Kamer gezegd dat de federale en regionale regeringen op het Overlegcomité morgen “het beleid waar nodig” zal “versterken, beter omkaderen en overal krachtdadig uitvoeren”. Op concrete beslissingen wilde Vandenbroucke niet vooruit lopen. Wel kondigde hij aan dat ons land zich heeft ingeschreven in het Europese voornemen om vanaf 27 december de eerste vaccins toe te dienen, als ze op tijd geleverd worden. “Niet klaar zijn zou onrecht doen aan onze bevolking, aan de meest kwetsbare mensen en aan iedereen die wacht op perspectief”, stelde de minister.

De minister kreeg in de Kamer een aantal vragen voorgeschoteld naar aanloop van het Overlegcomité van morgen. De vragen waren eigenlijk aan premier Alexander De Croo, maar die zit sinds vanmiddag in quarantaine na de positieve coronatest van de Franse president Emmanuel Macron. De Croo en Macron waren vorige week donderdag alle twee aanwezig op de Europese top.

“We nemen onze beslissingen allereerst op basis van de cijfers”, zo klonk het. “Eind oktober hadden we in ons land per dag 22.000 besmettingen met het coronavirus. Vandaag zijn dat er bijna tien keer minder, 2.400 per dag afgerond. Een geweldige daling, maar het is nog veel te veel. We hadden verwacht dat deze daling minder sterk zou zijn op een bepaald ogenblik. Maar wat ons vandaag zorgen baart is dat we stijgingen zien die in een aantal provincies opmerkelijk zijn. Die mogen niet de voorbode zijn die een opflakkering zou zijn en een voorbode van de derde golf.”

Vandenbroucke wilde niet vooruitlopen op het Overlegcomité van morgen, al is het duidelijk dat er absoluut geen sprake zal zijn van versoepelingen. “Maar één zaak is duidelijk: de besmettingen moeten weer naar beneden. We hebben daar een zeer mooie kans toe in de kerstvakantie. We kunnen een zeer mooi kerstcadeau voor onszelf, de zorgsector en de jongeren klaarmaken door onze eigen contacten zo sterk mogelijk te beperken. We zullen het beleid sterker maken, beter omkaderen, versterken waar nodig, en overal daadkrachtig uitvoeren.”

“Daalt de motivatie wel?”

“Een overgrote meerderheid van de mensen houdt zich aan de maatregelen”, zei de minister nog, en het is dankzij hen dat we een sterke daling in de cijfers hebben gezien. Hij is niet zeker of de motivatie bij de bevolking afneemt. “Daalt de motivatie wel? Men zegt dat voortdurend maar is dat wel zo? Dat blijkt niet uit de enquêtes. Wel is het zo dat de berichten dat we geen gewone kerstmis zullen gaan hebben, een afknapper geweest. Maar er is een overdonderende meerderheid die zich wil houden aan de afspraken.”

Voor wie de maatregelen toch niet volgt, zullen de boetes verhogen, zoals eerder deze week al bekend werd geraakt. “De laatste stukken zijn het zwaarst, maar we gaan erin lukken op basis van volgehouden solidariteit. We zullen eruit geraken.”

Wel merkt ook Vandenbroucke een “vermoeidheid bij het telewerken”, en kondigt hij extra controles aan. De regering volgt bovendien de situatie in de buurlanden op. “De consignes zijn klaar: ga de grens niet over. Funshoppen is hier niet mogelijk en niet toegelaten, en de burgemeesters zorgen daarvoor.”

"België klaar voor vaccinaties”

Wat de vaccinatiecampagne betreft zei Vandenbroucke dat “België is klaar. We hebben een duidelijk antwoord kunnen geven aan mevrouw Von der Leyen vanmorgen. Als Pfizer een eerste symbolische levering gelijk zal verdelen in alle Europese landen, dan zullen wij onmiddellijk na Kerstmis dat signaal van hoop kunnen geven. Begin januari kan dan echt de campagne uitgerold worden.”

Eerder deze week raakte bekend dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) wellicht al op 21 december het licht op groen zal zetten voor het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Dat is een week vroeger dan verwacht. De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde vanmorgen aan dat de vaccinatie in de hele Europese Unie op 27, 28 en 29 december start.