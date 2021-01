Vandenbroucke over oprukkende Britse variant: “We moeten waakzaam zijn en ons beducht zijn van het gevaar”

Na de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in het West-Vlaamse Houthulst , roept minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) op tot “kort op de bal spelen”. “Ik vind dat de burgemeester in Houthulst zeer goed reageert. We moeten zeer breed testen, zodanig dat andere mensen die besmet zijn meteen geïsoleerd worden”. “We moeten waakzaam zijn en ons beducht zijn van het gevaar”, aldus de minister aan VTM Nieuws.

De Britse variant “is besmettelijker en het gevaar is er”, aldus Vandenbroucke, maar het antwoord is volgens hem op zich hetzelfde als bij andere varianten. “Handen wassen, afstand houden, mondmasker dragen, quarantaine bij contact, isolatie bij besmetting, ... Het werkt even goed tegen de Britse variant als bij de andere varianten.”

Volgens Vandenbroucke is het “vooral belangrijk om snel op de bal te spelen”. De minister uit zich positief over de aanpak in Houthulst als reactie op de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus: “Men gaat hier breed testen in de hele omgeving en dat is heel goed”.

Gaten in de beveiliging?

Moeten we die varianten niet beter buiten ons land proberen te houden? “We hebben maatregelen genomen: een buitenlander die toekomt moet met een test bewijzen dat hij niet besmet is, mensen moeten in quarantaine gaan als ze toekomen en testen, ...”, stelt Vandenbroucke. Er zijn evenwel “nog een aantal gaten in de beveiliging”, zo erkent hij. “We zijn aan het onderzoeken hoe we die gaten kunnen dichtmaken.”

“Om te beginnen moeten de maatregelen van testen en in quarantaine gaan zeer strikt opgevolgd worden”, aldus de minister. “Er is vooruitgang, maar dat moet nog beter.” Hij vindt in dit verband dat de burgemeesters “kort op de bal moeten spelen”. “Zij gaan de gegevens krijgen die nodig zijn om dat op te volgen.”

Volgens Vandenbroucke buigt het kernkabinet zich maandag over concrete maatregelen om buitenlandse varianten van het coronavirus zoveel mogelijk buiten de grenzen te houden. Een verbod op niet-essentiële reizen is niet aan de orde, maar de minister sluit niet uit dat de regering “verder gaat in het ontraden en moeilijk maken van buitenands reisverkeer”.

Lees ook: