Vandenbroucke over gratis coronavaccin: “We gaan niet met verplichtingen beginnen zwaaien, maar we hopen om 70 procent gevaccineerd te krijgen”

De vaccins die in België tegen het coronavirus zullen toegediend worden, zullen aan de strengste eisen beantwoorden. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in het VTM NIEUWS. “Onze doelstelling is dat toch minstens 70 procent van de bevolking zich zal laten vaccineren”, zei Vandenbroucke ook nog.

“Onze doelstelling is dat toch minstens 70 procent van de bevolking zich zal laten vaccineren, of op z’n minst 8 miljoen Belgen”, vertelde Vandenbroucke. “Dan hebben we genoeg mensen die beschermd zijn om de hele groep te beschermen. We gaan echter niet beginnen met verplichtingen te zwaaien. We gaan de mensen zeer goed informeren en rekenen dan op hun gezond verstand. Het is normaal dat er scepsis is, maar we zullen ervoor zorgen dat de vaccins die wij toedienen aan de strengste eisen beantwoorden.”

Vandenbroucke wil zich niet uitspreken over de vraag wanneer die 70 procent bereikt zou moeten worden. “We hebben met de ministers van Volksgezondheid beslist om een taskforce op te richten. Hele bekwame mensen gaan die vaccinatiecampagne verder uitwerken. Welke vaccins zouden we het liefst gebruiken? Hoe moeten die toegediend worden?”

Om zoveel mogelijk mensen te overtuigen, worden de vaccins gratis aangeboden in ons land. “Dat gaat veel geld kosten, maar ik denk dat dat nodig is voor de volksgezondheid en om onze economie weer aan de praat te krijgen”, argumenteert Vandenbroucke.

Quote Het is belangrijk dat mensen die werken in woonzorg­cen­tra en ziekenhui­zen bij de eerste zijn die gevacci­neerd worden

Gaan er wel voldoende vaccins beschikbaar komen voor ons land? “We zijn nu aan het bestellen omdat we niet plots willen vaststellen dat de voorraad op is. De Europese Unie plaatst grote bestellingen bij verschillende firma’s en zo leggen we onze eieren in verschillende manden. De vaccins moeten eerst natuurlijk nog wel veilig bevonden worden en nadien moeten ze geleverd worden, dat duurt dus nog wel enkele maanden.”

“We gaan er wel van uit dat in het begin van volgend jaar beperkte hoeveelheden van die vaccins al beschikbaar zullen zijn in ons land. Er zijn in ieder geval genoeg bestellingen om alle Belgen een vaccin te geven”, besluit Vandenbroucke. “Dat gaat langzaam op gang komen, dus we zullen goed moeten nadenken wie er eerst kan gevaccineerd worden. Het is belangrijk dat mensen die werken in woonzorgcentra en ziekenhuizen bij de eerste zijn die gevaccineerd worden. De taskforce gaat dat allemaal in detail bekijken en dan gaan we duidelijk maken wie eerst aan de bak komt.”

Lees ook: