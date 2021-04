Vandenbroucke over derde golf: “Ziekenhuizen liggen vol met mensen zoals u en ik”

Het heeft hem duidelijk aangegrepen, met de eigen ogen zien hoe de ziekenhuizen volledig op hun tandvlees zitten. Minister Vandenbroucke (65) kan het na een bezoek aan het Gentse UZ niet genoeg benadrukken. We mogen niet onderschatten wat er in onze ziekenhuizen aan de hand is. "De situatie is zeer, zeer penibel", zegt hij in een interview met 'De Morgen'. "Er liggen nu 750 mensen op intensieve zorgen, we hebben 300 nieuwe opnames per dag. De ziekenhuizen zitten volledig aan hun limiet. Het personeel in de ziekenhuizen draait nu al een jaar in een noodsituatie. Ze worden nu opnieuw tot het uiterste gedreven."