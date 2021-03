Vandenbroucke: “Ons dashboard over mentaal welzijn komt voor een stuk te laat”

Vandaag lanceert Conner Rousseau ‘Vooruit’: een naam zonder ‘socialist’, maar met vooruit­zicht op een standbeeld?

9:21 Conner Rousseau steekt de naam sp.a in de grond en houdt meteen die van Vooruit in de lucht. Een nieuwe identiteit voor een partij die al 144 jaar bestaat en nu voor de zesde keer van naam verandert. En het is niet de eerste keer dat het begrip ‘socialistisch’ uit die naam verdwijnt. In 1885 lieten de sossen zich aanspreken als Belgische Werklieden Partij, want ‘socialist’, dat verkocht in die tijd niet goed. Zou Rousseau zijn geschiedenis dan zo goed kennen? En zou hij weten dat hij nu kans maakt op een standbeeld of een straatnaam?