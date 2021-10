Vandenbroucke: “Nog geen sprake van extra maatregelen”

Sociaal tariefrege­ling mogelijk voor duurzame warmte

16 oktober Een nieuwe regeling over sociale tarieven voor duurzame warmte is klaar. Dat meldt federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in de marge van een Groen-conferentie in Leuven. De federale regering heeft een investering van ruim één miljoen euro ingeschreven in de net goedgekeurde begroting.