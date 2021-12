Vandenbroucke niet tevreden: “Voor mij is dit compromis zeer teleurstellend”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier . Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus bereikt stilaan een plateau , maar er is nog 1 motor die draait, namelijk de besmettingen bij kinderen, zei Vandenbroucke. “Dat is een groep die niet gevaccineerd is en waar het vuur (van het virus, red.) nog brandt. Daarom was de uitdaging vandaag om snel genoeg te blussen waar het vuur nog brandt én ervoor zorgen dat de pijn van de zorgsector niet te lang duurt.”

‘Stappen vooruit’

“Eindelijk is men het erover eens dat kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar, in zo'n omstandigheden, er ook baat bij hebben een mondmasker te dragen - ook al is dat niet gemakkelijk en moet dat uitgelegd worden. Dat is gewoon evident, daar zijn we het nu eindelijk over eens. Ik ga er van uit dat dit maandag in alle scholen gebeurt. Eindelijk zijn we ook zo ver dat er een akkoord is dat er in elke klas een CO2-meter moet staan en dat je ventilatie moet organiseren in elke klas. Dat is ook niet zo moeilijk.”