Vandenbroucke niet tevreden na Overlegcomité: “Voor mij is dit compromis zeer teleurstellend”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kan zich niet helemaal vinden in de nieuwe coronamaatregelen waarover het Overlegcomité heeft beslist. “Voor mij is dit compromis zeer teleurstellend", zei Vandenbroucke op de persconferentie na afloop.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus bereikt stilaan een plateau, maar er is nog 1 motor die draait, namelijk de besmettingen bij kinderen, zei Vandenbroucke. “Dat is een groep die niet gevaccineerd is en waar het vuur (van het virus, red.) nog brandt. Daarom was de uitdaging vandaag om snel genoeg te blussen waar het vuur nog brandt én ervoor zorgen dat de pijn van de zorgsector niet te lang duurt.”

“Vanuit dat perspectief is het bereikte compromis voor mij teleurstellend”, zei hij afgemeten. “Dit kon sterker zijn, maar we gaan de maatregelen wel nauwkeurig en stipt uitvoeren.”

‘Stappen vooruit’

Met de uitbreiding van de mondmaskerplicht naar alle kinderen vanaf zes jaar en de verplichte installatie van een CO2-meter in elke klas, met bijbehorende ventilatiemaatregelen, zijn er weliswaar stappen vooruit gezet volgens de minister.

Quote We zijn nu zo ver, dat is natuurlijk een goede zaak. Maar het had wel eerder moeten gebeuren. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit)

“Eindelijk is men het erover eens dat kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar, in zo'n omstandigheden, er ook baat bij hebben een mondmasker te dragen - ook al is dat niet gemakkelijk en moet dat uitgelegd worden. Dat is gewoon evident, daar zijn we het nu eindelijk over eens. Ik ga er van uit dat dit maandag in alle scholen gebeurt. Eindelijk zijn we ook zo ver dat er een akkoord is dat er in elke klas een CO2-meter moet staan en dat je ventilatie moet organiseren in elke klas. Dat is ook niet zo moeilijk.”

“We zijn nu zo ver, dat is natuurlijk een goede zaak. Maar het had wel eerder moeten gebeuren”, zei Vandenbroucke.

Vaccinatie

De minister wees ook op het belang van vaccinatie bij kinderen. “Ik wil ook een positieve noot geven”, zei hij daarover. “We hebben nu vaccins die geschikt zijn voor kinderen. Ik wil niet vooruitlopen op beslissingen die we moeten nemen en adviezen waarop we wachten, maar in de veronderstelling dat er een positieve beslissing zou volgen om ook onze kinderen tussen 5 en 11 jaar te vaccineren, is het natuurlijk belangrijk dat je die vaccins hebt.” Tegen eind december verwacht ons land in dat verband de eerste 336.000 dosissen van het Pfizer-vaccin dat geschikt is voor min-12-jarigen.

Van Ranst: “Altijd te laat”

Ook viroloog Marc Van Ranst wees er in een eerste reactie op dat voor hem de ingrepen in scholen al veel eerder hadden moeten gebeuren. “Als er eerder maatregelen waren genomen, zoals het verplichten van een CO2-meter in klaslokalen, dan was het probleem in de scholen er nooit geweest”, zei de viroloog bij VTM NIEUWS na de persconferentie van het Overlegcomité. “Het is altijd te laat.”

“Je kan niet de kool én de geit sparen”, aldus Van Ranst. “Soms moet je doortastend zijn. Mondmaskers op school vanaf zes jaar en een CO2-meter verplicht in de klaslokalen: dat had al een jaar geleden kunnen gebeuren. Dan was het probleem er in de scholen niet geweest.”

