Vandenbroucke na kritiek over aanpassing teststrategie: "Heftig, maar we moesten snel schakelen"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) beseft dat de aanpassing van de teststrategie verwarring en onzekerheid veroorzaakt, maar "we moesten snel schakelen". Dat zei hij in Het Journaal op Eén. "Als we nu niet onze prioriteiten bijstellen, dan kapseist het bij de huisartsen en bij de laboratoria. Daar is niemand bij gebaat.”

Op een interministeriële conferentie van gisteren hebben de ministers van Volksgezondheid beslist om de teststrategie bij te schaven. Tot 15 november worden enkel patiënten met symptomen nog getest, op uitzondering van onder meer het zorgpersoneel na. Wie in een rode zone is geweest of een hoogrisicocontact had met een coronapatiënt, maar geen symptomen vertoont, wordt vanaf morgen dus niet meer getest.

Die aanpassing veroorzaakte heel wat verwarring, in het bijzonder bij de huisartsen die het nieuws via de media vernamen. Dat was niet de bedoeling, benadrukt federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). "We hebben samen beslist om pas te communiceren nadat de huisartsen en andere betrokkenen geïnformeerd waren, maar die hele strategie is door één of twee loslippige mensen om zeep te halen", aldus een naar eigen zeggen boze Vandenbroucke op Het Journaal. "Ik vind dat heel vervelend voor onze huisartsen. Maar ze krijgen de informatie vandaag.”

Ook op de aanpassing zelf valt heel wat kritiek te horen. De uitgebreide teststrategie was één van de speerpunten om de epidemie zoveel mogelijk onder controle te krijgen. "Ik weet dat het heel heftig is", zei Vandenbroucke daarover. "Maar we moesten snel schakelen." Volgens Vandenbroucke moet de overheid rekening houden met de beperkte hoeveelheden reagentia op de internationale markten en de draagkracht van artsen en labo-personeel. "We moeten roeien met de riemen die we hebben. Als we onze prioriteiten niet bijstellen, dan kapseist het bij de huisartsen en bij de labo's. En daar is niemand bij gebaat, want het resultaat van zo'n test moet er natuurlijk snel zijn.”

Bovendien wordt de testcapaciteit de komende weken en maanden fors uitgebreid, zoals premier Alexander De Croo (Open Vld) eerder al aankondigde, benadrukte de minister. "En we zitten nu al in de top drie van landen die het meest testen." Vandenbroucke heeft intussen ook een half miljoen antigeen-sneltests besteld. "We moeten nog bekijken hoe we die gaan inzetten. Dat zal niet voor de komende weken zijn, maar we werken eraan." De minister verwacht tegen eind deze week een advies van de werkgroep onder leiding van professor Herman Goossens.

