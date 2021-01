Vandenbroucke maakt zich “grote zorgen” om uitbraak Zuid-Afrikaanse variant: “Niet zeker dat vaccins helpen”

We moeten ons grote zorgen maken over de uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in De Zevende Dag. “We zijn niet zeker dat de vaccins gaan werken tegen deze variant. Die vraag moet dringend gesteld worden aan de fabrikanten, zij moeten dit onderzoeken en met uitleg komen.”

Vandenbroucke benadrukt dat er met de dreiging van de varianten “gevaar op de weg ligt naar de vaccinaties”. “Enerzijds kunnen we door de vaccinatiecampagne de eindmeet zien, maar anderzijds zien we met de mutanten het gevaar op de weg opdoemen. We moeten zeer snel op de bal spelen en de maatregelen blijven toepassen: mondmasker aan, handen wassen, contacten mijden en zeer, zeer voorzichtig zijn.”

“Epidemie in epidemie”

Dat het verbod op niet-essentiële reizen te laat komt aangezien de varianten al in België aanwezig zijn, wil Vandenbroucke niet gezegd hebben. “De beslissing toerisme te verbieden is een zware en onuitgegeven beslissing. België heeft daar Europees de leiding in genomen. Onderschat niet wat we doen.”

“Je ziet de mutanten snel oprukken”, zegt de minister nog over cijfers die hij vanmorgen heeft gekregen. “Je krijgt een epidemie in de epidemie, met een golf die onder de waterlijn komt.” Desondanks riep Vandenbroucke op om niet moedeloos te worden. "We weten wat we moeten doen: testen testen testen, isoleren, en vaccineren vaccineren vaccineren."

Scholen

Veel van de uitbraken met zo’n coronavariant worden vastgesteld in scholen. “We moeten goed nadenken over hoe we moeten omgaan met besmettingen bij kinderen, want op een bepaald moment in de epidemie kan ook het schoolse leven zelf een bron van besmetting worden.” Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft tot nu een goed parcours gereden, zei Vandenbroucke. “Om de scholen open te houden moet je in de rest van de samenleving vervelende dingen doen.”

