Vandenbroucke legt uit wat hij dan wél bedoelde met ‘schokeffect’, sp.a-voorzitter Rousseau behoudt vertrouwen in zijn kopman

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau behoudt het volste vertrouwen in zijn kopman, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Dat heeft hij maandag gezegd in ‘Terzake’, nadat er kritiek was ontstaan op de uitspraak van Vandenbroucke dat de sluiting van de niet-essentiële winkels een ‘schokeffect’ moest creëren. Vandenbroucke zelf benadrukte bij ‘De Afspraak’ dat hij verkeerd is begrepen.

Vandenbroucke kreeg maandag nogal wat kritiek over zich heen omwille van een reactie die hij bij Terzake had gegeven op de eerdere sluiting van de niet-essentiële winkels. De minister had het daarbij over een ‘schokeffect’ dat moest worden gecreëerd, alvorens een heropening onder strikte voorwaarden kon worden overwogen. Hij leek daarmee te zeggen dat het sluiten van de winkels vooral voor een psychologisch schokeffect moest zorgen.

Niet waar, beklemtoonde de minister maandagavond, nadat eerder op de dag ook al het officiële advies van Celeval werd vrijgegeven in reactie op de kritiek van onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever. De sluiting van de niet-essentiële winkels stond expliciet in de aanbevelingen van het adviesorgaan en werd gesteund door een overgroot deel van zijn leden, zo blijkt.

‘Rem op verplaatsingen’

“Het ging niet om een psychologisch effect, met schokeffect bedoelde ik een drastische rem die je zo zet op de verplaatsingen van mensen”, verklaarde Vandenbroucke bij De Afspraak. Ook met de uitspraak ‘de blok erop’ doelde hij naar eigen zeggen dus op die verplaatsingen. “Die moet je remmen. Winkelen op zichzelf is weinig risicovol, maar je moet het geheel zien: het is naar de winkel gaan, het is veel mensen die samen in drukke winkelstraten lopen, ... – het draait in belangrijke mate om verplaatsingen.”

“Op het ogenblik dat dat virus rondraast, moet je werkelijk elk risico wegwerken en alles doen wat je kan om verplaatsingen en contacten te verminderen. Dat is wat we beslist hebben, en dat op basis van wetenschappelijk advies.”

“Het geheel van de genomen beslissingen heeft een sterk effect gehad”, betoogde de minister ook, “mede door de inspanning van de winkeliers”. “Het was niet voor niks. (...) We hebben geleerd dat het goed is om winkels te sluiten om verplaatsingen te remmen, we hebben ook geleerd dat je ze gecontroleerd weer kan openen. Dat doen we nu sneller dan bij de eerste golf.”

Volledig scherm Sp.a-voorzitter Conner Rousseau. © EPA

Nekvel

"Op het moment dat de tweede golf keihard toesloeg en de ziekenhuizen kreunden, moesten we op alle fronten de strijd tegen het virus kracht bijzetten", klonk het bij sp.a-voorzitter Conner Rousseau in Terzake. Dat de scholen mochten openblijven en dat wie zijn huis wilde verlaten daarvoor geen attest nodig had, zoals in Frankrijk, waren de enige twee uitzonderingen die werden toegestaan. "We moesten het virus bij zijn nekvel grijpen: de verplaatsingen verminderen, het aantal contacten beperken en op die manier ook het aantal besmettingen beperken.”

Opofferingen

Over de kritiek op zijn kopman zei Rousseau: “Het is niet nieuw dat tegenstanders iemand aan het wankelen proberen te brengen.” Een van de critici is wel oud-minister van Zelfstandigen en MR-Kamerlid Denis Ducarme, nochtans een coalitiepartner van Vandenbroucke en de sp.a. “We kennen allemaal de aanpak van de MR tijdens de vorige regering: te snel versoepelen heeft ons in deze shit gestort", riposteerde Rousseau.

Hij verdedigde net als Vandenbroucke de aanpak van de regering. "Het is net door het geheel aan maatregelen, en door de opofferingen die ook de winkeliers gedaan hebben, dat de cijfers nu in de goede richting gaan."

Aan één zeel

Rousseau zei te hopen niet in het "sukkelstraatje" van de voorbije jaren terecht te komen. “Niets is perfect en kritiek, daar moet je mee omkunnen. Maar maatregelen worden door een Overlegcomité genomen, niet door één minister. Ik begrijp dat sommige mensen zich willen doen gelden, maar ik hoop toch... We hebben zolang geen regering gehad door politieke spelletjes... dat we ook niet hier in zo’n sukkelstraatje terechtkomen.”

"Deze regering is nu goed van start gegaan, het zou België en Vlaanderen sieren om aan hetzelfde zeel te trekken”, aldus de sp.a-voorzitter. “Waarom zou je bepaalde personen de indruk willen geven dat hun opofferingen geen verschil hebben gemaakt?” En ook: “Wat niet gebeurd is, kunnen we niet bewijzen. Wat wel gebeurd is, wel. Alle inspanningen van iedereen collectief zorgen ervoor dat de cijfers nu in de goede richting gaan.”

Quote Het is een beetje zoals in de koers: als je in de afdaling uw stuur loslaat, dan ga je op je bek. Dat is wat we vorige keer hebben gedaan. Het is de bedoeling dat we nu uit die fouten leren Sp.a-voorzitter Conner Rousseau

Kerst

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zette zondag heel voorwaardelijk de deur op een kier voor iets meer versoepelingen voor kerst, àls de cijfers genoeg zouden zakken - ze voegde toe dat die kans zeer klein is. Minister Vandenbroucke gooide die deur meteen weer dicht.

Terecht, vindt Rousseau. “We moeten de mensen nu geen valse beloftes maken of naar de mond praten. We moeten nu een langetermijnvisie houden en perspectief bieden. Ik geloof erin dat als we de maatregelen nu volhouden, dat we daar naartoe kunnen gaan. Het is een beetje zoals in de koers: als je in de afdaling uw stuur loslaat, dan ga je op je bek. Dat is wat we vorige keer hebben gedaan. Het is de bedoeling dat we nu uit die fouten leren.”

“Corona zal helaas geen dagje vrij nemen in de kerstvakantie”, stelde Rousseau nog. “Het beste kerstcadeau dat we elkaar kunnen geven is 2021 starten met zo weinig mogelijk besmettingen en opnieuw perspectief geven om daarna het leven te openen. Samen weer een pint op café kunnen drinken, de jeugdclubs en sportclubs weer openen, elkaar weer kunnen vastpakken, tot een onbekende binnendraaien op een festival...”