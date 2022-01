Vandenbroucke: “Laat ons de lawine die dreigt op ons af te komen, vertragen en beperken”

Het Overlegcomité probeert al voor de derde keer een coronabarometer op te stellen. “Als we dat niet op het volgende Overlegcomité kunnen afkloppen, dan is dat toch wel echt een politieke mislukking.” Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid gezegd bij De Ochtend op Radio 1. “Maar ik zeg niet dat het gaat lukken”, vervolgde de minister.

“Ik denk dat we nu beseffen dat er een reset nodig is van de methode”, legde de minister uit. Dat de beslissing van het vorige Overlegcomité om de deuren van de cultuursector dicht te gooien disproportioneel was, wil minister Vandenbroucke niet gezegd hebben. “Ik denk dat de beslissing overgekomen is als oneerlijk, als buiten proportie”, zei minister Vandenbroucke daarover. “Ik heb na de beslissing van de Raad van State meteen contact gezocht met de cultuursector: laat ons een nieuwe methode zoeken, laat ons op zoek gaan naar een stappenplan waarmee we aangeven wat men kan verwachten voor de toekomst”, vervolgde de minister.

Dat stappenplan, dat is de derde poging om een coronabarometer in te stellen. Zo’n barometer werkt met verschillende niveaus. “Je maakt een onderscheid tussen zeer ernstig, ernstig en de zaken zijn onder controle. Afhankelijk van dat niveau van dreiging, van dat risico zet je pakketten aan maatregelen klaar. Die zijn bekend, die zijn besproken”, verduidelijkte minister Vandenbroucke. De eindbeslissing ligt bij het Overlegcomité. “We kunnen echt niet denken dat we ooit op automatische piloot kunnen vliegen, we zullen de situatie telkens moeten beoordelen”, zei de minister. “Het belangrijke is dat de maatregelen klaarstaan in de steigers.” Dat brengt perspectief, klinkt het.

Lawine aan besmettingen

Vandenbroucke riep de bevolking nogmaals op om “bijzonder voorzichtig” te zijn. “Laat ons de lawine die dreigt op ons af te komen, vertragen en beperken”, zei de minister. “Wanneer mensen zeggen: ‘laat maar komen, we zullen allemaal immuun worden’, is dat bijzonder gevaarlijk en bijzonder naïef.”

De besmettingsgolf komt eraan en “die golf zal doorrollen”, zei minister Vandenbroucke. “Uiteindelijk zullen veel mensen de komende maanden besmet maken, maar als dat traag en gecontroleerd gebeurt, is dat minder erg. Vooral omdat we ondertussen die boosterprik aan het zetten zijn, die belangrijk is om minder ernstig ziek te worden. Met de booster vooruit en de besmettingen tegenhouden: dat is wat we moeten doen.” Want de risico’s die zo’n besmettingsgolf met zich meebrengt, zijn “duidelijk en zorgwekkend”, klonk het, “zeker als je denkt aan de situaties in de ziekenhuizen en bij de huisartsen”.

Quote Ik denk dat mensen vooral in hun dagelijkse leven bijzonder voorzich­tig moeten zijn. Het is binnen dat het virus zich verspreidt. Frank Vandenbroucke

“Ook als deze omikronvariant minder vaak ernstig ziek maakt, lopen we enorm grote risico’s als we een lawine aan besmettingen krijgen”, zei minister Vandenbroucke. “Een lawine aan besmettingen beukt in op de huisartsen, riskeert grote problemen te geven in de ziekenhuizen en bovendien overal heel veel uitval van mensen. De inzet is om deze besmettingsgolf te vertragen en te beperken”, legde de minister uit.

“En dan kom je uit bij de klassieke recepten: mondmasker dragen, afstand houden, niet te veel mensen thuis ontvangen, telewerken”, aldus Vandenbroucke. “Ik denk dat mensen vooral in hun dagelijkse leven bijzonder voorzichtig moeten zijn. Breng geen grote groepen mensen thuis samen”, riep hij op. “Het is binnen dat het virus zich verspreidt”, zei minister Vandenbroucke nog.

De minister van Volksgezondheid toonde zich ook bezorgd over het onderwijs. “We willen absoluut dat de kinderen terug naar school kunnen gaan, dat is echt essentieel, maar ze moeten kunnen blijven naar school gaan.” Hij benadrukte de noodzaak van ventilatiepauzes en CO2-meters. “Bovendien is, vanaf de leeftijd van zes jaar, een mondmasker heel nuttig, ook voor kinderen die gewoon in de klas zitten.”

Tijdens het Overlegcomité ging de CO2-meter gisteren ook in het rood. “Dat was een nuttige les”, gaf minister Vandenbroucke toe. “Als de CO2-meter daar niet had gehangen, was die CO2 blijven stijgen en had niemand het gemerkt.”

