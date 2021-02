Vandenbroucke laat één-prikstrategie onderzoeken

Drie vragen

Om de vaccinatiecampagne een eventueel duwtje in de rug te geven, heeft de minister aan de Hoge Gezondheidsraad advies gevraagd over drie vragen. Vandenbroucke, zelf geen arts van opleiding onderstreepte hij, wil weten of we meer tijd kunnen nemen tussen het eerste vaccin met Pfizer en het tweede, zonder risico.

“Epidemie is echt aan het woekeren”

De minister had het ook over het Overlegcomité eerder vandaag. Versoepelingen bleven uit wegens te slechte coronacijfers. “De epidemie is echt aan het woekeren met vandaag 204 nieuwe ziekenhuisopnames. De vraag is of dit zo blijft verder gaan. Belanden we in een gevaarlijke situatie of is het slechts een tijdelijke opflakkering. We moeten zekerheid krijgen en dan is een week tijd nodig.”