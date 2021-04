Vandenbroucke investeert in psychologische en psychiatrische bijstand aan jongeren

Het is al langer bekend dat de strenge coronamaatregelen hun sporen nalaten op het mentale welzijn. Steeds meer kinderen, jongeren en jongvolwassenen kampen met klachten als angst, depressieve gevoelens en een toenemend gevoel van onzekerheid. Bovendien laten bepaalde problematieken in de kinder- en jeugdpsychiatrie zich op dit moment heftiger voelen dan gewoonlijk: vermoedelijk blijven ze langer onopgemerkt - of wordt de vraag naar hulp uitgesteld - waardoor ze nog verergeren en pas in een latere, ernstigere fase aan het licht komen.

"De laatste tijd zien we een duidelijke toename van de vraag naar opname in onze kinder- en jeugdpsychiatrie, ook op de psychiatrische diensten van onze algemene ziekenhuizen", zegt minister Vandenbroucke. "Kinderen en jongeren met ernstige problemen, zoals eetstoornissen of tekens van zelfverwonding. Kinderen die dus dringend hulp nodig hebben. Alleen is de situatie vandaag zo dat een dringende opname vaak niet kan en ouders de boodschap krijgen om zes maanden te wachten voor er plaats is voor hun kind."

Meer plaatsen en personeel

Daarom komt er een opschaling van het aantal plaatsen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie op andere afdelingen in onze ziekenhuizen. Met gespecialiseerde teams - zogenoemde liaison teams - zullen kinderen en jongeren ook op die afdelingen de nodige hulp krijgen, legt de minister uit. Daarnaast maakt hij ook geld vrij voor extra personeel. De bedoeling is dat die mensen ingezet worden in een begeleidingstraject, met focus op de periode voor en na de opname.

"Elk kind in nood verdient hulp. Nu en meteen en niet over een aantal maanden. Als een kind met een gebroken arm naar het ziekenhuis gaat, krijgt die meteen een gips. Hetzelfde moet gebeuren voor kinderen met ernstige psychologische problemen", besluit Vandenbroucke.