Vandenbroucke: “Ik erger mij enorm aan mensen die denken dat ze nu in het buitenland op vakantie moeten gaan en dat is ook niet slim”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wil de gaten dichten in de reizigerspolitiek om het virus buiten te houden. “Ik erger mij, net als zovelen, enorm aan mensen die denken dat ze nu in het buitenland op vakantie moeten gaan en dat is ook absoluut niet slim”, zei Vandenbroucke aan VTM Nieuws. “Maar het is niet zo eenvoudig om het te verbieden, want dan moet je wegblokkades gaan organiseren op al onze invalswegen. Maar ik sluit niet uit dat we verder gaan in het ontraden en moeilijk maken van buitenlandse reizen.”

Volgens Frank Vandenbroucke zijn we met inmiddels 96.000 gevaccineerde Belgische burgers nog altijd op weg naar het “rijk der vrijheid”. “Daar blijf ik bij”, zei hij aan VTM Nieuws. Tegelijkertijd beseft hij dat de overheid nog meer kan doen in de strijd tegen het virus, meer bepaald om de gevaarlijke varianten, zoals de Britse, tegen te houden. In de kerstvakantie is gebleken dat ontraden van reizen niet hielp. Dat beseft ook Vandenbroucke die nu verder wil gaan om “de gaten te dichten”.

Een van die gaten is volgens de minister de regel van 48 uur. Wie minder dan 48 uur in het buitenland of in ons land verblijft, moet zich niet laten testen en moet niet verplicht in quarantaine. Vandenbroucke zei niet voor zijn beurt te willen spreken en wou niet bevestigen of die 48 uur zal worden teruggeschroefd naar 24 uur. Hij bespreekt dat in de schoot van de regering en bekijkt daar ook hoe het de mensen “moeilijker te maken” om op vakantie te gaan in het buitenland. Hij benadrukte in de studio van VTM Nieuws dat bijvoorbeeld grensarbeid moet worden toegelaten.

Vandenbroucke zei dat we beducht moeten zijn voor het gevaar van besmettelijkere mutanten zoals de Britse, maar dat we tegelijkertijd de basismaatregelen goed moeten blijven toepassen. “Handen wassen, afstand houden, in quarantaine gaan, dat werkt even goed tegen die Britse mutant dan tegen de versies die tot nu toe circuleerden”, aldus Vandenbroucke. “De maatregelen strikt toepassen is het beste wapen tegen deze mutant.”

“We hebben nog huiswerk met betrekking tot het reizigersverkeer”, gaf de minister toe. Maar hij wees op Radio 1 ook naar Europa, dat zou moeten doen wat België doet, vindt Vandenbroucke. “Iemand uit het buitenland komt hier niet binnen zonder bewijs van test dat hij niet besmet is, dat zouden alle landen moeten doen.”

“Als je ergens inreist, of je nu inwoner bent of niet: je gaat in quarantaine en blijft in quarantaine en je wordt hoe dan ook onmiddellijk getest. Dat zou je in Europa toch moeten kunnen afspreken met elkaar”, aldus de minister.