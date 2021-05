Vandenbroucke: “Horeca rekent ook voor heropening binnen maar beter niet op plexiglas”

De horeca kan sinds 8 mei opnieuw mensen ontvangen op het terras. Vlak voor die heropening was echter onduidelijkheid ontstaan over het gebruik van plexiglas: uitbaters gingen ervan uit dat dat mocht omdat het in een protocol stond dat door de horecafederaties in overleg met de federale regering was opgesteld, maar aan de vooravond van de heropening bleek dat het Ministerieel Besluit plexiwanden niet toelaat. De sector reageerde misnoegd, net als verschillende burgemeesters die aangaven de regel niet te zullen handhaven.

Volgens de Vooruit-vicepremier kunnen voldoende grote en hoge plexischermen wel degelijk grote virusdruppels tegenhouden, maar "je moet ervoor opletten dat je daardoor niet in de feiten een min of meer afgesloten ruimte creëert waarbij de natuurlijke ventilatie onvoldoende is, en je met het probleem van microdruppels of aerosolen zit", legde hij uit. "Dat is het argument om te zeggen dat we liever geen plexischermen zien." Ook het feit dat er dan meer mensen op een terras kunnen zitten en de bezoekers en het personeel niet meer zo veilig tussen de tafels kan laveren, draagt bij tot die beslissing, klonk het. Vandenbroucke benadrukte wel dat die inschatting later nog kan evolueren op basis van nieuwe gegevens.