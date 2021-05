Vandenbroucke hamert op belang van voorzichtige versoepelingen: “Als A mag, zal B moeten wachten”

Op de meeste plaatsen verliep de heropening van de buitenterrassen gisteren goed. “Het is een bevrijding”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) over T-day in ‘De zevende dag’. Tegelijk temperde hij de verwachtingen voor meer versoepelingen binnenkort. “De komende weken zullen we nog heel voorzichtig moeten zijn, anders verknallen we de zomer.”

Er werd gisteren niet altijd voldoende afstand gehouden op de horecaterrassen, hier en daar werd een knuffel uitgedeeld of was een mondmasker zoek, maar toch blijft Vandenbroucke positief. “Ik denk dat men dat op de meeste plaatsen goed heeft georganiseerd. De meeste cafébazen weten ondertussen wel hoe het moet”, zei hij in ‘De zevende dag’.

Plexischermen

De herstart van de buitenhoreca werd vrijdag nog overschaduwd door het nieuws dat plexischermen dan tocht niet toegelaten waren op terrassen. Vandenbroucke heeft zich naar eigen zeggen “zeer geërgerd” aan de commotie. “Ik vond dat héél jammer voor de horeca, maar de beslissing in de federale regering was overduidelijk”, onderstreepte hij.

Quote Ik betreur dat sommigen afspraken zijn beginnen te maken met de horeca die haaks stonden op een beslissing die overduide­lijk was. Frank Vandenbroucke (Vooruit)

“Op 27 april is met alle federale ministers afgeklopt dat er geen sprake zou zijn van plexiglas omdat we inderdaad de tafeltjes voldoende uit elkaar wilden houden om niet te veel volk te verzamelen. Dat was overduidelijk. Ik betreur dat sommigen afspraken zijn beginnen te maken met de horeca die haaks stonden op een beslissing die overduidelijk was. Dat had men niet mogen doen.”

Vandenbroucke noemde geen namen, maar doelt op “de verantwoordelijke ministers”. Ter verduidelijking: het was minister van Middenstand David Clarinval (MR) die voor de regering begin vorige week het horecaprotocol mee onderschreef.

Volgens de Vooruit-politicus staat de regering open voor discussie, “maar er zijn redenen waarom zo’n maatregelen worden genomen”, aldus Vandenbroucke. De heropening van de buitenterrassen is overigens geen springplank voor meer versoepelingen zeer binnenkort. “De optelsom van alle eisen zal niet werken. Als A mag, zal B moeten wachten.”

Intensieve zorg

“Ook de komende weken zullen we nog bijzonder voorzichtig moeten zijn”, vervolgde de minister. “We willen de binnenhoreca ook open in de loop van juni. Op voorwaarde natuurlijk dat de bezettingen van de ziekenhuizen voldoende goed zijn. Dat is essentieel. Het aantal mensen (met Covid-19, nvdr.) dat verzorgd wordt op intensieve zorg moet verder omlaag en moet beneden de 500 liggen.”

Quote Laat ons nu een goeie buffer opbouwen. Dat vraagt nog wel wat geduld, maar dan zullen we een plezante zomer hebben. Frank Vandenbroucke (Vooruit)

Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano liggen er momenteel 706 coronapatiënten op intensieve zorg. Vandenbroucke toonde zich optimistisch dat dat aantal tegen juni nog verder naar beneden kan. “Het is belangrijk dat we dat kompas houden, want het gaat ook over u en ik. Er worden vandaag nog heel wat operaties uitgesteld en dat heeft soms dramatische gevolgen. We moeten terug duurzaam zuurstof krijgen in onze gezondheidszorg.”

“Laat ons nu een goeie buffer opbouwen”, riep de minister op. “Dat vraagt nog wel wat geduld, maar dan zullen we een plezante zomer hebben.” Vandenbroucke wil naar eigen zeggen inzetten op perspectief voor de zomer en na de zomer.

Zomerfestivals

Hij herhaalde dat er in de zomer veel mogelijk moet zijn, zoals grote events, mits vooraf testen en het coronapaspoort. In de tweede helft moeten grote festivals zoals Pukkelpop en Tomorrowland mogelijk zijn, maar dan moeten we in de komende weken zeer voorzichtig zijn. “Alle verzuchtingen inlossen zal niet mogelijk zijn”, klonk het opnieuw.

Grote festivals kunnen voor Vandenbroucke als de mensen met een coronapaspoort kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, getest of immuun zijn en dus veilig zijn voor andere mensen. Wie dat niet kan, moet op het terrein kunnen getest worden. De minister wil voorts dat enkel Europeanen worden toegelaten, waarbij binnen Europa ook gekeken wordt naar de toestand in de landen van herkomst. Tenslotte moet er een echt veilige situatie zijn in de ziekenhuizen, aldus nog Vandenbroucke.

Ventilatie

De Vooruit-vicepremier zei voorts nog ontgoocheld te zijn dat de discussie over ventilatie niet sneller gaat. Prefect verluchte binnenruimten zijn nodig tegen mogelijk varianten van het coronavirus, aldus Vandenbroucke. Voor fitnesscentra zijn er voor hem strenge normen inzake ventilatie nodig. Een ventilatiefonds is daarbij een goed idee, maar dat is geen federale bevoegdheid, voegde hij eraan toe.

