Vandenbroucke haalt twee types mondmaskers van de markt

Uitgaven sociale zekerheid licht gedaald na zwaarste coronajaar

Na een toename met zowat 8,4 miljard euro in 2020, het 'zwaarste' coronajaar, zijn de uitgaven van de sociale zekerheid in 2021 voor werknemers licht gedaald. Tegenover 86,3 miljard euro uitgaven aan onder meer de pensioenen, de ziekteverzekering en de werkloosheidsuitkeringen in 2020, ging het vorig jaar om 85,7 miljard euro, zo leert jaarverslag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

13:57