Vandenbroucke: “Geen gratis test voor wie al kans kreeg gevaccineerd te worden”

Vandenbroucke lanceerde het voorstel van de gratis coronatesten vorige week naar aanleiding van berichten over vertraagde leveringen van coronavaccins en de daaropvolgende vertragingen in de vaccinatiecampagne. “Persoonlijk vind ik dat we, vermits we niet klaar zijn met de vaccinatiecampagne, als overheid die testen goedkoop ter beschikking moeten stellen. De testen zijn duur, zeker als je als gezin met meerdere kinderen op vakantie wil. Daarom zal ik ervoor pleiten in de regering dat we in de zomerperiode, als de vaccinatiecampagne niet klaar is, toch minstens een keer een goede test gratis of heel goedkoop ter beschikking stellen aan iedereen”, zo klonk het toen bij VTM Nieuws.