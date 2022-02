Vandenbroucke: “Geen enkele wetenschappelijke basis voor verzet tegen mondmaskers voor kinderen”

Bijna 19.000 gezinnen vroegen vorig jaar een thuisbatte­rijpre­mie aan

De Vlaamse overheid startte in de loop van 2019 met een premie voor thuisbatterijen. In 2019 werden er 31 premies goedgekeurd, in 2020 werden er zo'n 152 premies goedgekeurd. Sinds 2021 zijn de installaties van thuisbatterijen heel snel toegenomen. Doordat de thuisbatterijen steeds goedkoper worden, kan de hoogte van de premie jaar na jaar verder dalen.

