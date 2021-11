Vandenbroucke: “Extra maatregelen nodig in alle sectoren, meest riskante activiteiten misschien stopzetten”

De federale en de regionale regeringen komen morgen vervroegd bij elkaar voor een nieuw Overlegcomité. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) aangekondigd in de Kamer. Op tafel liggen bijkomende verstrengingen om de circulatie van het coronavirus in te dammen, nu de coronacijfers maar blijven stijgen. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) komen er extra maatregelen in alle sectoren.

“We zijn ver over de pijngrens in de ziekenhuizen. Daarom is geen uitstel mogelijk”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die aandringt op extra maatregelen die onmiddellijk ingaan. De maatregelen moeten bovendien sterk en breed genoeg zijn, zo klinkt het. Extra maatregelen zullen er volgens Vandenbroucke dus komen in alle sectoren: in het onderwijs, het vrijetijdsleven en in het professionele leven. “Activiteiten waar veel risico is, waar mensen elkaar besmetten, die moeten we strenger beveiligen, nog strenger beperken, en als dat niet lukt, tijdelijk stopzetten”, aldus Vandenbroucke. De meest riskante activiteiten zullen we het meest moeten beperken. Of zelfs stopzetten", weet hij.

Welke concrete maatregelen morgen op de tafel van het Overlegcomité liggen, daarover wil de Vooruit-minister zich niet uitspreken. “De politiek moet aan één zeel trekken. We moeten samen optreden, samen maatregelen nemen én handhaven", klinkt het. Of we de feestdagen normaal zullen kunnen vieren, dan wel met beperkingen, ook daarover blijft Vandenbroucke voorzichtig. “We moeten nu onmiddellijk het nodige doen om te proberen met kerst en nieuwjaar er zo goed mogelijk voor te staan. Maar ik kan hier nu geen beloftes doen”, klinkt het.

“We zullen het samen moeten doen", klinkt het nog. “Dat is hoe we het de voorbije periode, met vallen en opstaan, hebben gedaan.” Vandenbroucke rekent op solidariteit in de samenleving, voor alle sectoren, maar vooral voor de zorg. Hij hamert er ook op dat we onze sociale contacten moeten beperken, zelfs al is dat niet verplicht. “We weten dat als er een groepje mensen verzameld ergens in een kamer, er veel grotere kans is op besmetting. Vermijd al te veel contacten, zeker binnen.”

Daarnaast pleit Vandenbroucke in de Kamer opnieuw voor de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar en mondmaskers voor kinderen vanaf 9 jaar, ook in de scholen. “Ik ben blij dat er groen licht is voor de vaccinatie voor kinderen, want ik denk dat we dat moeten doen, en ik denk dat we dat in onze plannen moeten opnemen.”

Ook boosterprikken zijn van groot belang, zegt hij. “De vaccins beschermen nog altijd zeer, zeer goed tegen ernstige Covid-19. Maar met een booster bescherm je nog beter, en rem je de besmetting nog sterker.” De ministers van Volksgezondheid zitten daarom zaterdag samen om de concrete organisatie van de derde prik voor de brede bevolking te bespreken.

