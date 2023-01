Vandenbroucke en gezondheidsexperts buigen zich vandaag over eventuele maatregelen voor reizigers uit China

De experten van de Risk Management Group zullen zich onder meer buigen over manieren waarop ze kunnen opsporen welke varianten van het coronavirus precies in China circuleren. Zo is het onzeker of de informatie van de Chinese overheid daarover juist is. Daarnaast wordt bekeken of ons land maatregelen moet nemen. Vandenbroucke is tot nu toe blijven volhouden dat dat voorlopig niet aan de orde is. De minister benadrukte eerder al dat de Belgische bevolking voldoende beschermd is tegen het coronavirus door vaccinatie, al dan niet in combinatie met een eerdere besmetting.