Vandenbroucke: “Elk net moet erkende borstkliniek hebben”

Het is een verplichting dat er in elk net een erkende borstkliniek aanwezig is, dus ook in de provincie Luxemburg. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) onderstreept in de Kamer. Het opstellen van een behandelplan voor borstkanker en eventuele chirurgie zullen binnenkort enkel nog terugbetaald worden als ze binnen een van de 72 erkende borstklinieken plaatsvinden.

De beslissing volgt op een studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Daaruit blijkt dat borstkankerpatiënten die niet in een erkende borstkliniek worden behandeld fors meer kans hebben om te overlijden in vergelijking met vrouwen die wél een behandeling krijgen in een erkend borstkankercentrum.

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer merkten verschillende parlementsleden op dat er een probleem is met de spreiding van de borstklinieken in ons land. Zo is er in Luxemburg helemaal geen erkende borstkliniek. Maar volgens Vandenbroucke is het verpicht dat er in elk net een erkende borstkliniek aanwezig is, en dus ook in de zuidelijke provincie.

KIJK. 44% meer kans op sterven in niet-erkende borstkankercentra

“Vraag tweede opinie”

Ook rees bij een aantal Kamerleden de vraag wat er moet gebeuren met vrouwen die in behandeling zijn in niet-erkende klinieken. Die kunnen wel nog instaan voor opvolgbehandelingen zoals chemo- of radiotherapie, maar enkel in overleg met een erkende borstkliniek.

De minister gaf aan dat een behandeling onderbreken of uitstellen geen goed idee is. “Maar indien u zich zorgen maakt, dan kan het nuttig zijn een tweede opinie te vragen wanneer u niet wordt behandeld in een erkend centrum. Dat kan verstandig zijn”, aldus Vandenbroucke.