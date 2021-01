Vandenbroucke doet de deur voor versoepelingen dicht: “De verspreiding van het virus blijft erg hoog”

De besmettingscijfers in ons land gaan de goede kant op, maar versoepelingen moeten we deze week nog niet verwachten. Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) maandag laten verstaan in een interview met Bel RTL.

Delen per e-mail

Vrijdag wordt de coronacrisis op een Overlegcomité geëvalueerd, maar Vandenbroucke liet niet blijken dat er versoepelingen worden aangekondigd.

“De cijfers gaan in de goede richting, maar de verspreiding van het virus blijft erg hoog”, verklaarde de minister op Bel-RTL. “Er is nog een hele weg af te leggen. We blijven de cijfers opvolgen, en als de daling zich voortzet, opent zich het perspectief van een versoepeling, maar niet meteen”, zei hij.

‘Aandachtspunten’

Zondag noemde ook premier Alexander De Croo (Open Vld) het te vroeg voor versoepelingen. “Ik zou perspectief willen geven, maar valse hoop geven zou nog slechter zijn”, klonk het.

Het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft dalen, maar toch zijn er een paar “aandachtspunten”, zei De Croo. Hij noemde met name de Britse variant van het virus, “waar we voorzichtig mee moeten zijn en dat ook onder jonge mensen extra besmettelijk is”. Maar ook voor de impact van de reizigers die uit een rode zone terugkomen en van Kerstmis en Nieuwjaar moeten we waakzaam blijven, aldus de premier.

Volledig scherm Premier Alexander de Croo (Open Vld) © BELGA

Kappers

De winkeliers vragen om weer met twee te mogen winkelen nu de koopjesperiode begint. Ook de kappers willen opnieuw aan de slag. “Ik begrijp die vraag, maar ik ga daar nu niet op ingaan”, zei de premier later in een reactie in de studio van VTM NIEUWS.

“Ik zal me baseren op de cijfers. Geef ons nog een paar dagen of een week de tijd om te kijken hoe de cijfers verder evolueren”, sprak De Croo. “Blijft alles gunstig evolueren, dan kan er over aanpassingen gepraat worden. Maar ik ga daar geen datum opplakken. Als het verder de goede richting uitgaat, dan gaan we natuurlijk een aantal dingen toelaten.”

Vaccinatiecampagne

Op de vooravond van de start van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 blijkt 85 procent van de rusthuisbewoners in ons land bereid zich te laten vaccineren, zei Vandenbroucke nog op Bel-RTL . "Dat is een uitstekend resultaat. Het feit dat er zo een engagement is, is extreem belangrijk.”

Volgens de minister is de testfase eind december positief verlopen en is ons land op logistiek vlak klaar voor de eerste fase van de campagne. In januari en februari zullen de bewoners en het personeel van de woon- en zorgcentra worden gevaccineerd.

Quote We missen momenteel betrouwba­re gegevens om het gebruik van het vaccin met één enkele dosis te verantwoor­den Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a)

Twee dosissen

Het vaccin dat momenteel beschikbaar is, dat van Pfizer-BioNTech, wordt in twee dosissen toegediend met een tussenperiode van 21 dagen.

Bepaalde landen hebben beslist de tweede dosis uit te stellen om meer mensen te kunnen vaccineren met een eerste dosis. Een dergelijke afwijking van het gebruiksprotocol van het vaccin dient op Europees niveau beslist te worden, merkte Vandenbroucke op. "We missen momenteel betrouwbare gegevens om het gebruik van het vaccin met één enkele dosis te verantwoorden", stelde hij.

Exit uit de crisis

De vaccinatie moet een exit uit de crisis mogelijk maken, maar die zal over het hele jaar gespreid zijn. Volgens oud-ULB-rector Yvon Englert, die de Waalse coronacel leidt, zal het nog tot oktober duren vooraleer de vooropgestelde 70 procent is ingeënt. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat ook de vaccins die nog een erkenning nodig hebben op de markt komen.