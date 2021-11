Vandenbroucke: “Deze maatregelen zijn absolute minimum, anders zitten we binnenkort in complete lockdown”

De nieuwe coronamaatregelen die vanaf zaterdag ingaan en voorlopig gelden tot 28 januari, zullen “streng gecontroleerd” worden. Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd op de persconferentie na het Overlegcomité. “Als we dit niet doen, dan zitten we binnenkort in een complete lockdown”, zei Vandenbroucke aan VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez na de persconferentie.

Volgens Vandenbroucke zijn de genomen maatregelen “het absolute minimum”. “Als we dit niet doen, zitten we binnenkort in een totale lockdown.”

“Er gaat geweldig veel virus rond in dit land. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er op 15 november 19.306 besmettingen waren en 45 overlijdens. Ook mensen die gevaccineerd zijn, komen in het ziekenhuis terecht, ook al bieden vaccins een buitengewoon goeie bescherming.”

Solidariteit

Verder benadrukte Vandenbroucke het belang van solidariteit en dat het geen zin heeft om bepaalde sectoren met de vinger te wijzen. “Als er maatregelen genomen moeten worden in scholen, is dat niet de schuld van de scholen. Als er maatregelen genomen moeten worden in de discotheken, is dat niet de schuld van de discotheken. We moeten overal sterk ingrijpen. Het virus is taai, maar samen zijn we taaier”, aldus Vandenbroucke.

De nieuwe regels, die vanaf zaterdag ingaan, zullen bovendien streng gecontroleerd worden, beloofde Vandenbroucke. “De inspectie Volksgezondheid zal optreden als er geen CO2-meter aanwezig is in de horeca en als er geen actieplan is voor het bewaken van de luchtkwaliteit. De politie moet ook optreden als de coronapas niet correct wordt gebruikt, die vraag is uitdrukkelijk gesteld aan Binnenlandse Zaken en de burgemeesters. Als we de maatregelen niet ernstig controleren, gaan we er niet komen.”