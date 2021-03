Vandenbroucke bevestigt: tot 3 miljoen minder AstraZeneca-vaccins komende maanden

België zal in het tweede kwartaal naar alle verwachtingen slechts 1,6 tot 2,1 miljoen vaccins van de Brits-Zweedse producent AstraZeneca krijgen. Oorspronkelijk rekende ons land op 4,6 miljoen dosissen, maar dat cijfer is dus meer dan gehalveerd. Dat bevestigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) in de Kamer.

AstraZeneca bevestigde vorige week vrijdag zelf de geruchten die al een tijd de ronde deden dat het in de maanden april, mei en juni minder vaccins zal kunnen leveren aan de EU dan eerst beloofd. AstraZeneca kampt met grote productieproblemen, en kan die niet goedmaken met de import van elders geproduceerde vaccins. Zowel het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten als India houden de export tegen van vaccins die in hun land worden gebruikt. In totaal zou Europa in het tweede kwartaal geen 180, maar 70 miljoen vaccins krijgen. In het eerste kwartaal, dat over enkele weken eindigt, zou het totaalcijfer uitkomen op 40 miljoen in plaats van 30 miljoen.

Vandenbroucke maakte nu in de Kamer de Belgische gevolgen duidelijk: ons land verwacht nu slechts 1,6 tot 2,1 miljoen AstraZeneca-dosissen, in plaats van de eerder verwachte 4,6 miljoen. Dat zijn er dus 2,5 tot 3 miljoen minder. “Dat is met een grote vork en veel onzekerheid. We moeten erg voorzichtig blijven met die cijfers”, zo waarschuwde de minister nog. Vorige week was er nog sprake van “tot 2 miljoen dosissen minder” voor België.

De grote tekorten aan AstraZeneca-vaccins kunnen we mogelijk wel opvangen met het pas goedgekeurde Janssen-vaccin van Johnson & Johnson. De eerste levering daarvan wordt verwacht in de loop van april, maar daar is nog geen enkele zekerheid over. Mogelijk gaat het in het volledige tweede kwartaal om 1,4 miljoen dosissen, maar ook dat cijfer is nog niet beloofd.

121 extra Pfizer-vaccins

Vandenbroucke bevestigde wel dat België nog deze maand 121.000 vooruitgeschoven vaccins van Pfizer/BioNTech krijgt, al krijgen we er in april dan weer wat minder. “Maar elk vaccin dat we vroeger krijgen dan beloofd, telt”, aldus Vandenbroucke. Het gaat om het Belgische deel van de vooruitgeschoven levering van 4 miljoen vaccins in de maand maart aan de EU, zoals de Europese Commissie vorige week had aangekondigd.

Pfizer levert zijn vaccins ondertussen klokvast: elke week komen er tussen de 100.000 en 120.000 binnen. Zo kreeg ons land gisteren 117.000 nieuwe dosissen. Voor het hele tweede kwartaal verwacht België 4,5 miljoen Pfizer-vaccins. Van de versnelling die Pfizer voor kwartaal twee aan Europa heeft beloofd en de Europese Commissie vanmorgen bekendmaakte, kent Vandenbroucke de concrete gevolgen voor België nog niet.

Ook de leveringen van Moderna verlopen vlot en zoals verwacht, aldus Vandenbroucke. Moderna zal in het tweede kwartaal 900.000 vaccins leveren.

