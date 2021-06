Vandenbroucke bevestigt aan VTM NIEUWS: coronacertificaat in België vanaf woensdag beschikbaar

Waarom mogen we nog niet naar Nederland, maar wel al naar Ibiza? Drie vragen over de kleurcodes

Voor ons land werd 18 juni in het vooruitzicht gesteld, maar dat wordt dus nog twee dagen vroeger. Het zal online beschikbaar zijn, onder andere via mijngezondheid.be . De praktische details worden momenteel nog uitgewerkt, en er zal ook een grote communicatiecampagne op touw gezet worden.

Het document is deze zomer wellicht de beste garantie op een probleemloze reis. Het Europees digitaal certificaat is eigenlijk niet veel meer dan een QR-code die bewijst dat je ofwel volledig gevaccineerd bent, de afgelopen 6 maanden hersteld bent van corona of recent negatief hebt getest op het virus. Het document moet door de nationale overheden gratis worden afgegeven - digitaal of op papier. Belangrijk is dat het certificaat niet als een noodzakelijk reisdocument wordt beschouwd en op zich dus geen voorwaarde vormt om te kunnen reizen.