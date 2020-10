Vandenbroucke: "Belgische ziekenhuizen kunnen beroep doen op ziekenhuizen in Duitsland"

Overbelaste Belgische ziekenhuizen in ons land kunnen in principe een beroep doen op vrije plaatsen in Duitse ziekenhuizen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) donderdag bevestigd in De Kamer. "Ik heb contact opgenomen met mijn Duitse collega's, en zij hebben onmiddellijk toegezegd”, zei hij.

Om de druk op Belgische ziekenhuizen zoveel mogelijk te verlichten doet de regering ook een beroep op Europese solidariteit, antwoordde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op een vraag van Robby De Caluwé (Open Vld) tijdens de plenaire vergadering in de Kamer.

‘Mogelijkheid bestaat’

Vandenbroucke nam eerder al contact op met zijn Duitse ambtgenoot Jens Spahn en met de ministers in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, de Duitse deelstaten aan de Belgische grens. "Zij hebben mij onmiddellijk gezegd dat de Europese solidariteit hier speelt, en dat zij meteen patiënten zouden opnemen als Belgische ziekenhuizen dat vragen en er plaatsen beschikbaar zijn."

Quote In Duitsland heeft men zeer veel IC-bed­den, dus we kunnen ze gebruiken Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a)

De nodige regelgeving rond onder meer financiering en transport is geregeld, benadrukte Vandenbroucke nog. "In Duitsland heeft men zeer veel IC-bedden, dus we kunnen ze gebruiken. Ziekenhuizen die dat wensen kunnen een beroep doen op ziekenhuizen in Duitsland. Dat is niet evident en moet patiënt per patiënt bekeken worden, maar de mogelijkheid bestaat en ik vind dat een mooi voorbeeld van Europese solidariteit.”

Depanneren

Epidemioloog Pierre Van Damme zei gisteren nog bij VTM NIEUWS dat België internationale hulp gaat moeten inroepen om de schade zoveel mogelijk te beperken op het niveau van de eerste lijn, de ziekenhuizen, de woonzorgcentra. Hij keek ook meteen naar Duitsland daarvoor.

De professor legde uit dat Duitsland qua aantal bedden op intensieve zorgen, de hoogste concentratie per aantal inwoners heeft in Europa. België volgt op plek twee. “Maar ja, als het bij ons vol geraakt, gaan we effectief moeten aankloppen bij Duitsland. Dit is iets dat je moet doen in crisisomstandigheden en het gaat ons ook serieus kunnen depanneren denk ik”, zo stelde hij.

Vandenbroucke bezocht gisteren een ziekenhuis in Luik en was erg aangedaan van wat hij daar allemaal zag. “Het is zwaar”, zei hij achteraf met brekende stem voor de camera’s.