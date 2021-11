Vandenbroucke: “Als ziekenhuizen geen bedden reserveren voor coronapatiënten, belanden ze op de gang”

“We staan voor enkele moeilijke weken, waarbij de druk op huisartsen en ziekenhuizen al zeer hoog is, maar verder zal stijgen”, zo merkt Vandenbroucke op. “Er gaat veel virus rond.” Meer ziekenhuisopnames zijn volgens de minister vrijwel onvermijdelijk, waardoor hospitalen maar beter enkele bedden vrijhouden. Het UZ Gent weigerde dat ditmaal. “We gaan geen voorrang geven aan coronapatiënten, daar is geen draagvlak meer voor”, zei Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent.

Vandenbroucke begrijpt de frustratie, maar “als alle ziekenhuizen zoals Gent zouden reageren, zou het ziekenhuissysteem instorten. De coronapatiënten zullen komen. Als je er geen bedden voor reserveert, liggen ze op de gang. We vragen niet om prioriteit te geven aan coronapatiënten. We willen ervoor zorgen dat ziekenhuizen ruimte hebben. In ruil moeten ze inderdaad, heel pijnlijk, zorg uitstellen die niet dringend is.”

Ziekenhuiscijfers

In totaal liggen er nu volgens de recentste cijfers 1.899 mensen in het ziekenhuis (+34 procent), van wie er 364 intensieve zorgen nodig hebben (+42 procent). Onder hen hebben 172 patiënten ademhalingsondersteuning nodig. Biostatistcus Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) verwacht dat die cijfers nog zeker tot in de tweede helft van november zullen stijgen. “Als het zo doorgaat, overschrijden we de grens van 500 patiënten op intensieve zorgen weer", waarschuwt Vandenbroucke.

Op de rem

Ook Vlaanderen kleurt nu donkerrood op de Europese coronakaart. Volgens Vandenbroucke moeten we dan ook “meer op de rem gaan staan”. “Mensen moeten zich engageren om meer te gaan telewerken. Dat is ook in het belang van de bedrijven zelf.” Ook de andere voorzorgsmaatregelen moeten opnieuw omarmd worden. Denk daarbij aan mondmaskers, de afstandsregel en goede ventilatie in gesloten ruimtes, “zelfs nu het wat kouder wordt”.