Vandenbroucke: “Als toffe zomer de bedoeling is, moeten we stuk voorzichtiger zijn dan blijkt uit alle aankondigingen”

Voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zijn festivals in de tweede helft van de zomer mogelijk, maar “dan moeten we nu toch een stuk voorzichtiger zijn”. Dat heeft hij zondagavond in de studio van VTM NIEUWS gezegd. Hij pleitte ook voor een ‘festivalpact’.

Gisteren lanceerde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) een exitplan om op 1 oktober de volledige vrijheid te kunnen herwinnen. Concreet wil de Vlaamse regering dat de maanden juli en augustus maanden van belangrijke versoepelingen worden, waarbij zowel rekening gehouden wordt met de nood aan meer sociale contacten, als met de vragen om perspectief in de evenementen-, sport-, cultuur- en jeugdsector.

Bij VTM NIEUWS gaf Jambon zondagmiddag meer details over dat exitplan en toonde hij zich verheugd dat premier Alexander De Croo (Open Vld) een belangrijk deel ervan overneemt. Na overleg met Jambon erkende De Croo dat het in de tweede helft van de zomer mogelijk moet zijn om in ons land opnieuw enkele grotere festivals te organiseren, zij het onder voorwaarden. Het Overlegcomité zal dinsdag de details bespreken en de voorwaarden vastleggen. Jambon drukte alvast de hoop uit dat de premier ook de rest van het plan zou volgen.

Festivalpact

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) drukte zondagavond iets meer op de rem. “Ik denk dat we een mooie zomer kunnen hebben”, zei hij bij VTM NIEUWS, waarbij inderdaad ook festivals mogelijk zijn. Hij pleitte wel voor “een echt ‘festivalpact’, voor duidelijke afspraken die ervoor zorgen dat grote festivals kunnen doorgaan, maar wel veilig”. Er zijn volgens de minister vier voorwaarden die in zo’n pact moeten zitten:

• “Om te beginnen denk ik dat je zo’n grote festivals maar mag beginnen te organiseren als onze ziekenhuizen écht in een veilige haven zijn. Daarvoor moet het aantal mensen met Covid-19 op intensieve zorgen drastisch naar beneden, maar ook het aantal mensen dat dagelijks in de ziekenhuizen binnenkomt.”

• “Twee, voor de jonge mensen die er naartoe gaan moet het ook echt tof en veilig zijn.” Vandenbroucke herhaalde in dat verband de noodzaak van werken met een coronapaspoort. “Je moet kunnen aantonen dat je ofwel gevaccineerd bent, recent negatief hebt getest of recent besmet bent geweest waardoor je immuun bent.”

• Het derde punt gaat over dagelijkse testen op het festivalterrein. “Vermits festivals verdeeld zijn over meerdere dagen, moet men élke dag de aanwezige mensen op het terrein testen op Covid. Het aantal bezoekers dat je kan hebben, hangt samen met de vraag voor hoeveel mensen je dát kan organiseren.”

• “Het vierde punt is dat je moet opletten met mensen die uit verre landen komen, met allerlei varianten van het virus.” De minister wil daarom de toegang zeker beperken tot enkel Europeanen, en dan “enkel de Europese landen die de epidemie onder controle hebben”. “Anders gaan we problemen importeren.”

Extra reserves inbouwen

Of Vandenbroucke het exitplan zoals Jambon het heeft voorgesteld te onvoorzichtig vindt? Om het hele festivalpact te doen lukken, moeten we nu voorzichtiger zijn “dan blijkt uit al die aankondigingen”, liet hij optekenen. “We zitten in een riskante periode. Er wordt meer mogelijk en de vaccinatie is nog niet zo ver dat we beschermd zijn”, waarschuwde hij. “Dus als je zo’n festivalpact waar wil maken en de voorwaarden goed wil invullen, dan moet je nu extra reserves opbouwen om de zomer niet te verknallen”, zo was hij duidelijk.

Los van de festivals is daarnaast wellicht niet het héle exitplan van de Vlaamse regering haalbaar, vreest Vandenbroucke. “Ik heb het gevoel dat het toch een beetje... Het is een beetje een optelsom van allerhande verzuchtingen... Maar je kan niet alles tegelijk.”

De volledige heropening van de horeca in de loop van juni is volgens de minister wellicht wel mogelijk, op voorwaarde dat de coronapatiënten op intensieve zorg “duurzaam onder de 500 zitten”. “Daarnaast nog allerlei andere verzuchtigingen, hoe goed ik ze ook begrijp, het is van het goeie te veel”, besloot de minister. “En dan riskeren we die zomer onmogelijk te maken.”

