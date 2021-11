Vandenbroucke: “Afgelopen maandag meer dan 19.000 besmettingen en 45 overlijdens”

“Er gaat geweldig veel virus rond in dit land. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat er op 15 november 19.306 besmettingen waren en 45 overlijdens. Ook mensen die gevaccineerd zijn, komen in het ziekenhuis terecht, ook al bieden vaccins een buitengewoon goeie bescherming.” Die cijfers zijn nog niet volledig, maar hoe dan ook zit het aantal besmettingen in ieder geval op een van de hoogste niveaus sinds de start van de pandemie. Het zou van eind oktober geleden zijn dat er zo veel nieuwe besmettingen op een dag geteld zijn. Eind oktober vorig jaar werden er 22.221 besmettingen in een dag vastgesteld.

Volgens Vandenbroucke zijn de genomen maatregelen “het absolute minimum”. “Als we dit niet doen, zitten we binnenkort in een totale lockdown.”

Solidariteit

Verder benadrukte Vandenbroucke het belang van solidariteit en dat het geen zin heeft om bepaalde sectoren met de vinger te wijzen. “Als er maatregelen genomen moeten worden in scholen, is dat niet de schuld van de scholen. Als er maatregelen genomen moeten worden in de discotheken, is dat niet de schuld van de discotheken. We moeten overal sterk ingrijpen. Het virus is taai, maar samen zijn we taaier”, aldus Vandenbroucke.

De nieuwe regels, die vanaf zaterdag ingaan, zullen bovendien streng gecontroleerd worden, beloofde de minister. “De inspectie Volksgezondheid zal optreden als er geen CO2-meter aanwezig is in de horeca en als er geen actieplan is voor het bewaken van de luchtkwaliteit. De politie moet ook optreden als de coronapas niet correct wordt gebruikt, die vraag is uitdrukkelijk gesteld aan Binnenlandse Zaken en de burgemeesters. Als we de maatregelen niet ernstig controleren, gaan we er niet komen.”

Volledig scherm Frank Vandenbroucke © VTM NIEUWS

Hoop

Een maand geleden aanvaardde de Vlaamse regering dat de coronapas werd ingevoerd in de horeca, om het mondmasker te vermijden. Nu besloot het Overlegcomité dat alsnog op te leggen. “De cijfers zijn anders vandaag”, legde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) uit voor de camera van het VRT-programma ‘Terzake’. “Er zijn nu maatregelen genomen die we een maand geleden niet genomen hadden. De cijfers zijn ook anders vandaag. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we met deze maatregelen de curve kunnen afvlakken.”

Geeft dat niet het idee dat het beleid alle kanten uitschiet? “Het geeft het idee dat we vandaag met een heel besmettelijke variant zitten, waartegen vaccinaties wel bescherming bieden, maar niet die waarop we hadden gehoopt. Dat hadden we zo niet kunnen voorzien, dus worden er bijkomende maatregelen genomen”, antwoordde de minister-president.

“Ongelofelijk spijtig”

Ook viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) vond het “ongelofelijk spijtig” dat er ondanks “de enorme successen van de vaccinatiecampagne” opnieuw veel besmettingen en ziekenhuisopnames zijn. “Dus moeten we ingrijpen. Dan heeft het geen zin om nog weken te wachten. Het is echt ook niet voor mijn plezier dat de beslissingen genomen worden, maar het kan niet anders.”